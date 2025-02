Tekken 8 chystá pro druhou sezónu velké změny. Se startem dorazí do soupisky Anna Williams

Tekken patří mezi nejúspěšnější série bojových her. I když osmý díl po prvním roce pokořil hranici 3 milionů prodaných kopií, komunita s jeho stavem není zrovna spokojená. Očividně to podobně cítí i sami tvůrci, protože si na druhou sezónu, která začíná 1. dubna, připravují obrovské množství změn a úprav. Její součástí bude také nový Characters pass se 4 bojovníky a 2 arénami. Rovnou představili Annu Williams, staronovou drsňačku, která do hry přijde se startem sezóny.

Všechny detaily vývojáři rozebrali v livestreamu, pojďme se podívat na to nejdůležitější. Vypadá to, že půjde o nejrozsáhlejší změny v historii Tekkenu. Pokud je řeč čistě o balančních změnách, máme očekávat přes 1 500 úprav. To znamená oslabení úderů některých postav, nebo naopak posílení slabších jedinců. Někteří rovnou dostanou úplně nové možnosti, jak s protivníkem vymést podlahu.

Mění se možnosti některých komb a mechanika Heat state se také dočká rozsáhlých změn. Tekken 8 hodlá vylepšit i samotné ovládání. Z pokleku bude možné ukročit směrem k obrazovce, úkroky celkově dostanou více péče, aby byly jednodušší k použití.

Kompetitivní hráči si pak všimnou úprav párování hráčů podle jejich reálných dovedností. Bude se počítat hlavně podle nejvyššího ranku, kterého jste s jakoukoliv postavou dosáhli. Šplhání v žebříčcích je nově udělané tak, že za porážku protivníka na vyšším ranku získáte mnohem víc bodů. Naopak za prohru proti hůře hodnocenému hráči vám zmizí větší porce, než bylo dřív zvykem.

Novinek je opravdu dost a změny byly bezesporu potřeba. Tekken 8 stojí momentálně na poli velkých plně 3D bojovek osamocený. Snad mu druhé sezóna pomůže s rozprouděním krve v žilách.