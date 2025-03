Terminátor 2 zpátky v akci. No Fate spojí kultovní film s retro hratelností z devadesátkových arkád

Ve světě filmů a seriálů má Terminátor doby své největší slávy nejspíš za sebou. Hrám, které rozšiřují příběh o nemilosrdné budoucnosti, se ale daří. Mezi strategiemi se uchytil Dark Fate - Defiance a fanoušci stříleček si oblíbili Terminator: Resistance. K nim se 5. září letošního roku připojí další novinka jménem Terminator 2D: No Fate, která se k devadesátkové klasice vrátí nejen příběhem, ale i svým stylem. Dostupná bude na PC, PS4, PS5, Xboxu One, Series S|X i na Switchi.

Mike Tucker, vedoucí designu a programátor ze studia Bitmap Bureau, k oznámení řekl, že jeho tým do akční hratelnosti a pixel artu vložil veškerou svoji vášeň. „Jelikož jde o naši první licencovanou hru, chtěli jsme dostát odkazu Terminátora 2.“

V průběhu hry se nám do rukou dostane Sarah Connor, John Connor i T-800. Každá postava má vlastní styl. Sarah je více mrštná a vyniká v boji na blízko. John má od všeho trochu. Do rukou se mu dostane plazmová puška, po kapsách nosí bomby a umí si to s nepřítelem vyřídit i ručně. Za něj si zahrajeme v průběhu misí z budoucnosti, kdy už jako dospělák bojuje v čele odporu proti strojům. Příběhově hra pokrývá události druhého dílu, ale přidává i pár originálních kapitol. No Fate navíc bude mít vícero konců, takže v zásadě budeme mít osud lidstva ve vlastních rukách.

Ikonický T-800 pak bude neprostupným kolosem. V ukázce tvůrci rovnou nám poodhalili několik ikonických scén, jako je samotný začátek v baru, jízda na motorce s Johnem v sedle nebo rozmetání policejních aut rotačákem. Jako postava je sice pomalejší, ale vydrží toho opravdu hodně.

Samozřejmě to nepůjde ani bez starého známého záporáka. Neustále vám bude v patách T-1000, který je stvořen z tekutého kovu. Animátoři se prý zaměřili hlavně na zachycení pohybů herce Roberta Patricka v pixel artu, aby z něj šla taková hrůza, jako v předloze.

