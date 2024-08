Terminator: Survivors se odkládá na příští rok. Vybudování pořádného postapokalyptického světa vyžaduje čas

Za posledních pár let rozšířilo značku Terminator hned několik her. Letos to byla strategie Dark Fate - Defiance, v roce 2019 vyšla povedená FPS střílečka Resistance. Ještě v tomto roce jsme se měli dočkat také vydání kooperační hry o přežití od Naconu. Na spuštění jejího předběžného přístupu ale letos nedojde. Vývojáři se ho rozhodli odložit na rok 2025 bez konkrétního data.

Důvodem je klasicky potřeba více času na vývoj. Tým chce vybudovat postapokalyptický svět, který bude odpovídat standardům série a zároveň nabídne zážitek, který od něj hráči očekávají. K situaci se vyjádřil Marco Ponte, CEO a kreativní ředitel milánského studia. „Odložit vydání hry bylo těžké rozhodnutí, nicméně věříme, že čas navíc zajistí, aby naše vize postapokalyptického světa splňovala očekávanou úroveň kvality.“

Ponte dále dodává, že celý tým je hrdý na to, že dostali příležitost pracovat s touto kultovní značkou. Více informací ohledně vydání a hře samotné máme očekávat v budoucnu, ale kdy konkrétně k dalšímu odhalování dojde, jsme se nedozvěděli.