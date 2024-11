Test handheldu Logitech G Cloud. Povedený kus hardwaru, který je zaměřený na velmi specifické hráče

Plusy Dobře sedí i ve větší ruce Dlouhá výdrž baterie Jednoduché používání, rozhraní v češtině Zvládá nativně rozjet mobilní hry... Pevná a na dotek příjemná konstrukce Minusy Příliš specifický způsob využití Umístění repráků na spodní straně ...ale nerozumí si s nimi jeho hardwarová tlačítka 6 /10

Na trhu s handheldy začíná být pěkně žhavo. Nintendo jasně ukazuje, že o přenosná zařízení je zájem a Valve se svým Steam Deckem dokázalo, že i na poli PC hraní má velký potenciál. K tomu se postupně přidávají další výrobci jako Asus nebo Lenovo. Logitech na to jde trochu jinak. Místo toho, abyste na G Cloudu hry přímo hráli, využijete ho hlavně pro cloudové služby, jako je Xbox Cloud Gaming a GeForce Now.

Pohodlná a jednoduchá konstrukce

Hned po vybalení konzole z krabice a letmém osahání mě příjemně překvapilo, jak G Cloud sedí do ruky. V tomhle ohledu budu srovnávat hlavně se Switchem od Nintenda, se kterým jsem strávil možná až příliš času. Konstrukce konzole je z plastu. Díky tvarovanému úchopu pěkně sedne i do větších dlaní. Extra pochvalu si zaslouží materiál použitý na analogových páčkách. Ten je při srovnání se všemi současnými ovladači, které jsem držel v ruce, jednoznačně nejpříjemnější.

Celkové konstrukci to trochu kazí reproduktory, které jsou na spodku těla handheldu. Když tedy koukáte přímo na displej, zvuk jde někam k zemi místo toho, aby vám pořádně zněl v uších. Alespoň že není problém si připojit sluchátka, a to jak přes bluetooth, tak přes klasických 3,5mm jack.

Rozložením tlačítek má G Cloud nejblíž k xboxovému ovladači, což dává smysl, protože hraní přes cloud je tomuto stylu přizpůsobené nejčastěji. K celkovému pohodlí a tlačítkům mám výtku jen k bočním L1 a R1. Jelikož mám větší ruce, jsem zvyklý je mačkat špičkou prstu úplně nahoře. Což se tady úplně nedá, protože zóna záběru není rozložená rovnoměrně. Pro člověka s menší rukou ale tenhle problém existovat nebude.

Technické specifikace Čip: Qualcomm Snapdragon 720G 2,3 GHz

Qualcomm Snapdragon 720G 2,3 GHz Displej: Dotykové IPS LCD 1920x1080 60 Hz

Dotykové IPS LCD 1920x1080 60 Hz Wi-Fi: 2,4 GHz a 5 GHz

2,4 GHz a 5 GHz Bluetooth: 5.1

5.1 Úložiště: 64 GB s možností rozšíření microSD kartou

64 GB s možností rozšíření microSD kartou Systém: Android 11

Android 11 Doporučená cena: 8 999 Kč

Veškerá akce se zobrazuje na displeji s rozlišením 1920x1080 s maximálně 60 FPS. Jde o 7palcovou IPS LCD obrazovku s jasem 450 nitů, která podporuje i dotykové ovládání. To, v jaké kvalitě hru uvidíte, ale víc, než na samotném zařízení, záleží na vašem internetovém připojení.

Příliš specifický záměr

Je to hezky zpracované a funkční zařízení. Největší problém ale mám s tím, abych si opodstatnil nákup hardwaru k účelu, který vlastně bez problému zvládne můj mobil. Konzole běží na systému Android 11 s vlastním uživatelským rozhraním, ale nemá žádný extra přídavek oproti jakémukoliv jinému mobilnímu zařízení.

Hraní je na druhou stranu pohodlnější díky hardwarovým tlačítkům, které si se streamovacími službami rozumí naprosto bez problému. To je ale přesně můj problém. Na oněch službách záleží víc než na samotném hardwaru. G Cloud vás vyjde na nějakých 9 tisíc korun. K tomu si ještě musíte připočítat předplatné služby, jejichž funkčnost ani v dnešní době není stoprocentní.

Kvalitní, a hlavně stabilní internetové připojení je nutnost, takže tím odpadá možnost hraní na cestách. V případě GeForce Now si kromě předplatného ještě musíte hry přímo pořizovat skrz jiné digitální distribuce, jako je Steam, Ubisoft Connect nebo Epic Store. Ne každá z her je pak podporovaná pro streamované hraní, což je jen další komplikace.

Z mých dojmů je na tom v ohledu kvality zatím nejlépe právě GeForce Now, ale Xbox slušně dotahuje a už to není taková tragédie, jako když Cloud Gaming spustil.

Postupem času se kvalita určitě zlepší s tím, jak budou přibývat servery. Ani na domácím připojení občas není hraní ideální, protože servery jsou zkrátka fyzicky příliš daleko. Je ale řeč o handheldu, který sám o sobě nic extra nedělá a na služby od ostatních společností spoléhá až příliš. Vzhledem k nátuře zařízení je alespoň pozitivní zprávou, že vám na jedno nabití vydrží klidně půl dne používání.



G Cloud si překvapivě výborně rozumí s PS Remote Play

Přišel jsem ještě na jeden způsob využití pro G Cloud. Až překvapivě dobře si rozumí s aplikací PS Remote Play, takže si z něj můžete udělat PlayStation Portal. K tomu samozřejmě budete muset mít doma konzoli PS5. Na druhou stranu si ale říkám, že pokud by si ho někdo kupoval kvůli PlayStationu, proč by si vlastně nekoupil rovnou Portal? Ten nedávno dostal slušné vylepšení, a navíc vyjde cenově levněji.

Zvládá nativně mobilní hry, ale...

Jelikož je G Cloud postavený na Androidu, tak si do něj můžete přes Google Play stáhnout všechny klasické aplikace a hry. Díky dotykové obrazovce je ovládání jakékoliv z nich bezproblémové.

Tady jsem viděl jasný potenciál v tom, že by G Cloud mohl být ideální pro nadšence do mobilního hraní. Sám se hrám pro mobily spíš vyhýbám, protože mi nesedí ovládání skrz virtuální tlačítka. G Cloud by to mohl vyřešit, říkal jsem si.

Jenže tak to úplně není. Hardwarová tlačítka si totiž nerozumí s mobilními hrami. Což je za mě naprosto nepochopitelné, když samy o sobě podporují ovládání přes bluetooth ovladač. I když zvládne rozjet hry jako Call of Duty Mobile nebo Genshin Impact na střední detaily bez problému, ovládat je musíte dotykem.

Způsob, jak to obejít, by se přeci jen našel. V nastavení najdete experimentální možnost mapování tlačítek. S ním můžete u každé hry zvlášť rozhodit ikony tlačítek podle toho, v jaké části obrazovky by se měl aktivovat jejich stisk, když je fyzicky zmáčknete. Proces je to vcelku jednoduchý a použitelný u obou výše zmíněných her.

Je to ale trochu opruz nastavovat u každé hry úplně od začátku. Ještě když v nastavení je jasně vidět, že ovladače podporují nativně. V menu a dalších nabídkách tak jako tak musíte spoléhat na dotyk, protože tímhle způsobem mapování se hardwarově ovládat nedají.

Na hraní mobilních her tedy není ideální a našly by se i jiné důvody, než je ovládání. Vzhledem k tomu, že je G Cloud zaměřený převážně na streaming, jeho hardware není natolik výkonný, aby hry nativně rozběhl v nejvyšší kvalitě. Uvnitř najdete osmijádrový procesor Qualcomm Snapdragon 720G. Menší hry mu nedělají problém, ale třeba u zmiňovaného Genshin Impact už to nebylo tak slavné a kvalita grafiky musí jít dolů, aby hra běžela plynule.

Navíc při hraní mobilních her je nutno počítat s nižší výdrží baterie. Hardware se jednoduše zapotí víc, když hra běží přímo na něm, než když přenáší obraz ze serveru kdovíkde. Alespoň že se na ně myslelo s úložištěm. V základu má G Cloud 64 GB s možností rozšíření přes klasickou microSD kartu, která je potřeba, pokud by člověk chtěl hrát větší mobilní hry.