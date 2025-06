Testujeme hry pro Nintendo Switch 2. Skvěle vypadající Cyberpunk má pár nedostatků, Hogwarts Legacy nejlépe pracuje s myší

Jestli je pro vás Switch 2 hlavní platformou a ještě jste Cyberpunk nehráli, i přes pár nedostatků bych vám tuto verzi doporučil bez obav. Obzvlášť pokud necháváte konzoli hlavně v doku. Při hraní v handheldu je to jeden z největších žroutů baterie, kdy vám na jedno nabití vydrží zhruba 2 hodiny. Pochvalu si CD Projekt zaslouží navíc za to, že v krabicové verzi je karta se hrou místo toho, aby zvolili levnější řešení s Game-Key kartami, které komunita nemá v lásce.

Když už vznikala verze pro Switch 2, vývojáři si očividně řekli, že do ní nacpou podporu všech možností, které konzole nabízí. Při hraní využijete dotykovou obrazovku, míření gyroskopem i funkce myši nových Joy-Conů . S ovládáním je to ale trochu krkolomné. Při změně ovladače ho pokaždé musíte měnit v nastavení a několikrát se stalo, že se z myši přepnulo do původního stavu, aniž bych na cokoliv sahal. Mnohem lépe tuto vlastnost využívá hra, o které si můžete přečíst na dalším listu.

Ať už vyberete jakoukoliv možnost, Cyberpunk na Switchi 2 vypadá opravdu dobře. Na PlayStation 5 a Xbox Series X samozřejmě nemá, ale to snad ani nikdo neočekával. Oproti verzím pro PS4 a XO je ale o dost napřed . Důkazem je i to, že si tady zahrajete rozšíření Phantom Liberty, které pro předchozí generaci konzolí nevyšlo.

Her v nativních verzích pro Switch 2 je zatím jen pár. Z tohoto výčtu kvalitou grafiky jasně vyčnívá Cyberpunk 2077 v Ultimate edici. Polský CD Projekt hojně podporoval i předchozí konzoli od Nintenda a Zaklínač zůstává jedním z nejpůsobivějších portů. Tentokrát se do vývoje pustili sami ve svých interních studiích a výsledek je více než uspokojivý.

Ve všech dalších ohledech je to stejné kouzelnické dobrodružství, jak ho můžete znát z dřívějška. Stále je to příběh o vzbouřených skřetech a hledání prastaré magie. Hogwarts Legacy se může pochlubit hlavně skvělou atmosférou světa Harryho Pottera, který v této verzi vypadá o několik řádů lépe než na předchozí konzoli od Nintenda.

Hogwarts Legacy z mých zkušeností také nejlépe ze všech her pracuje s ovládáním a jeho změnami. Když máte v ruce samostatné Joy-Cony 2, můžete plynule přecházet mezi páčkami a myší. Není nutné lézt do nastavení. Jakmile senzor myši zachytí pohyb, automaticky se na něj hra přepne. Spolu s tím se změní i namapování tlačítek tak, aby bylo při hraní na myši pohodlnější, kdežto u Cyberpunku vše zůstává v původním stavu.

Do kouzelnického světa jste se mohli podívat už na původním Switchi, kde Hogwarts Legacy vyšlo ve značně osekané podobě. Pokud tuto verzi máte, můžete si ji za menší poplatek vylepšit do nativní Switch 2 verze, která má velmi blízko k tomu, jak hra vypadá na konzolích PlayStation 4 a Xbox One.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild + Tears of the Kingdom - Žádané updaty s gimmickem navíc

Závidím každému, kdo bude hrát obě tyto hry na Switchi 2 poprvé. Už na původním Switchi jsem si je neskutečně užil, ale s tímto upgradem by to bezpochyby byl ještě lepší zážitek. Nintendo s nimi využívá dodatečný výkon, se kterým běží Breath of the Wild i Tears of the Kingdom ve vyšším rozlišení při 60 FPS.

Vylepšení je znatelné na první pohled. Největším pozitivem je pro mě vyhlazení hran a celkově větší ostrost naprosto všeho. Na absenci antialiasingu jsem si stěžoval snad u všech velkých her pro Switch. S nástupem nové generace se snad tohoto neduhu už konečně zbavíme.

Obsahově jsou nové verze s těmi staršími totožné. Jako bonus můžete využít funkci Zelda Notes v mobilní aplikaci Nintendo Switch App. Ta je užitečná hlavně pro hráče, kteří ve hrách rádi vyzobávají každou drobnost. Interaktivní mapa vás navede ke skrytým tajemstvím a neobjeveným svatyním, svůj postup můžete jednoduše sledovat.

Když dorazíte ve hře na určitá místa, z mobilu se ozve hlas Zeldy s promluvami o světě a příběhu. Nejsou to zrovna zásadní věci, spíš se z nich dozvíte menší zajímavosti. Skrz aplikaci také lze sdílet vybavení s ostatními hráči přes QR kódy. Obě hry sdílí všechny funkce až na jednu výjimku. V Tears of the Kingdom si můžete vytvořit také QR kód pro sdílení vašich výtvorů, ať už je to vozidlo, vzducholoď nebo cokoliv jiného. Stejně tak jednoduše dostanete do svého světa tvorbu ostatních hráčů.

Jsou to zajímavé funkce, ale nedokážu si představit, že bych vedle konzole neustále měl čumět do telefonu. Nejužitečnější mi přijde funkce navigace, kdy si po dokončení hry můžu jednoduše najít, co mi ještě chybí. Ale když už mám v ruce mobil, můžu rovnou jít na jakýkoliv web a stejně rychle si najít to, co potřebuju. Zelda Notes tak působí hlavně jako gimmick, kvůli kterému jsou updaty pro obě Zeldy placené místo toho, aby vyšly zdarma jako u Maria nebo Splatoonu. Alespoň že s předplatným NSO + Expansion Pass je dostanete zdarma.