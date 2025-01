The Blood of Dawnwalker je polské RPG plné upírů. Dýchá z něj atmosféra Zaklínače

Před třemi lety se zformoval vývojářský tým Rebel Wolves. Konečně přišla chvíle na odhalení jeho prvotiny. I když jde zatím jen o CGI filmeček, je to pěkná podívaná, na jejímž závěru najdete pár útržků přímo z enginu hry. The Blood of Dawnwalker nám svůj upírský svět představí naplno v průběhu tohoto léta.

Určitě nebudu jediný, kdo z traileru cítil nádech zaklínačské série. Ještě aby ne, když je tým složený z veteránů z CD Projektu Red. Jeho součástí je také ředitel vývoje Divokého honu Konrad Tomaszkiewicz. Onomu dojmu pomáhá design postav, atmosféra světa a hodně také dělá hudební doprovod.

Tento příběh se odehrává ve střední Evropě v průběhu 14. století. V krajích zuří neustávající války a místní navíc trápí epidemie černé smrti. Lidé umírají po tisícovkách. Pro upíry, kteří se podle ukázky neštítí pořádně brutální akce, je to ale příležitost, jak se konečně dostat k moci. Vystupují ze stínů a hodlají bojovat za svoji svobodu.

Ve světě Dawnwalkeru z nadpřirozena nenarazíme jen na krvesaje. V jejich stopách půjdou další temné nestvůry, které se dříve před okolním světem skrývaly. Legendy a mýty se tak postupně pro lidská království stávají realitou. My budeme všechno sledovat očima Coena, který se stal Dawnwalkerem. Je neustále na hraně mezi dnem a nocí. Může se snažit zachovat svoji lidskost, ale nově nabyté síly mu umožní zachránit jeho rodinu. Bude na nás, kterou z těchto možností zvolíme.