The Duskbloods patří mezi nejočekávanější exkluzivity pro Switch 2. Inspirováno upíry, hlavní roli hraje multiplayer

Hra, kvůli které si Switch 2 pořídí i hráči, které by jinak neměl šanci oslovit. Hry od japonského studia FromSoftware mají dlouhodobě. Stačí se podívat na Bloodborne nebo počátky série Dark Souls a Demon's Souls, které byly také na konzolích. V roce 2026 nás čeká nová značka The Duskbloods, která si pohrává s upírskou tematikou. Nebude to ale tradiční "soulsovka", jak by se mohlo zdát. Hratelnost se bude soustředit na hraní v PvPvE multiplayeru pro 8 hráčů.

Projekt vede přímo Hidetaka Mijazaki, který o The Duskbloods více prozradil ve třídílném blogu Creator's Voice. „Před delší dobou jsme měli možnost se setkat s Nintendem a probírali jsme nápady. Během diskuze došlo na prezentaci hrubého konceptu The Duskbloods. Bylo to něco odlišného od čehokoliv, co jsme dělali dříve, a Nintendo mělo velký zájem pomoci s jeho realizací.“ Zajímavé je, že původně se s vydáním počítalo na první Switch. Nejprve na něm pracoval malý tým, ale pak ze strany Nintenda přišel návrh s vydáním na novou generaci, což vedlo ke změnám ve vývoji.

Mijazaki dále přímo uvádí, že online multiplayer je jádrem Duskbloods. V případě PvPvE to znamená, že se postavíte dalším hráčům a zároveň budete bojovat proti nepřátelům ovládaným umělou inteligencí. Prý vždy chtěl vytvořit něco takového. „Vždycky mi struktura PvPvE přišla velmi zajímavá. Nabízí širokou škálu nápadů pro herní design a zároveň nám umožňuje využít naše zkušenosti s navrhováním obtížných soubojů.“ Hned na to navázal prohlášením, že to, že Duskbloods a blížící se Elden Ring Nightreign jsou zaměřené na multiplayer, neznamená, že FromSoftware do budoucna opustí singleplayerovky.

Teď už ale k samotné hře. Chopíme se role bojovníků, známých jako Bloodsworn. Díky speciální krvi získali nadlidské schopnosti. „Základní koncept je podobný upírům, ale nejsou vyobrazeni jako děsivá monstra spojená s tradičním vampirismem.“ Pokusili se z této tématiky vytáhnout její romantické aspekty.

Díky svým vlastnostem se mohou Bloodsworn pohybovat dynamicky. Sprintování, skákání po budovách či dvojitý skok jsou základní schopnosti každého z nich. Jeden od druhého se liší hlavně zbraní a dalšími abilitami. Celkem jich je na výběr přes 12. Vedle chladných zbraní dostane každý do ruky i střelnou zbraň, což má být jeden z unikátních aspektů Duskbloods. Každý si navíc může přivolat jednoho NPC bojovníka na pomoc.

Skupina těchto podivínů se utká ve First Blood. Tato událost nastává v momentech, kdy se blíží konec lidské společnosti. Takových prožijeme vícero, a právě díky tomu nebudou mít The Duskbloods jednotný styl architektury. Některé mapy jsou gotické, jiné zase viktoriánské.

Je to turnaj? Lov? Podle popisu půjde o to, abyste se jako jediní dožili konce zápasu. Někdy ale budou pro výhru fungovat jiné podmínky. Mijazaki jako příklad uvádí moment, kdy se hráči musí spojit proti bossovi. Díky změnám v průběhu zápasů chce něco nabídnout i hráčům, kteří neholdují PvP. „Sám nejsem velký fanoušek PvP a chtěl jsem vytvořit něco uspokojivého i pro hráče jako já.“

Jistě se mezi vámi najde pár badatelů, kteří se snaží rozplétat příběh Elden Ringu či Dark Souls vyprávění skrz prostředí. O tento prvek nepřijdete ani v Duskbloods, i když tady budou hlavní vodítka uložené ve výbavě postav. „Fragmenty příběhu jsou tentokrát v itemech: historie jejich krve a osudu. Upravování postavy odhalí další informace o příběhu světa.“

Na závěr přišla řeč na krysáka ze závěru traileru. Toho potkáme ve zdejším hubu a bude v podstatě zastupovat roli firekeeperů ze série Dark Souls. Prý chtěli tentokrát přijít s něčím roztomilým.