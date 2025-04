The Elder Scrolls IV: Oblivion skutečně dostane remaster. Na stránkách vývojářů se objevily první obrázky

I když o něm v oficiálních zprávách nepadlo ani slovo, už dlouhou dobu se mluví o vydání vylepšeného Oblivionu. Jak jsme psali začátkem roku, na nové pokračování série The Elder Scrolls budeme čekat ještě dlouho, ale Oblivion by se měl vrátit brzy. Pokud se potvrdí nejnovější spekulace, měl by remaster po oznámení rovnou vyjít už příští týden.

Existenci remasteru propálilo přímo studio Virtuos Games, které na něm pracuje. Na jeho stránkách se s předstihem objevilo několik obrázků, ze kterých je jasně vidět, že nepůjde jen o verzi s vyšším rozlišením. Lépe vypadají modely postav, prostředí, nasvětlení... zkrátka by měl mít remasterovaný Oblivion celkově blíže ke dnešním hrám. Z úniku také lze vyčíst, že vyjde na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X, přičemž rovnou bude i v nabídce Game Passu.

Podle dřívějších reportů nepůjde jen o vizuální vylepšení. Oblivion se má dočkat i úprav herních mechanik. I když Virtuos na vývoji pracuje společně s pobočkami Bethesdy v Rockville a Dallasu, sami mají s obšírnějšími remastery zkušenosti z minulosti. Aktuálně mají plné ruce práce také s remakem Metal Gear Solid 3, který bude mít premiéru v srpnu.