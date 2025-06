The Elder Scrolls od procedurálně generované Areny po dračí Skyrim. Jak se vyvíjelo kultovní RPG a kam směřuje dál

V souvislosti s vydáním remaku Oblivionu, jednoho z nejlepších dílu série The Elder Scrolls, jsem si pro vás připravil článek mapující historii této série. Dovolil jsem si sepsat poznatky ze všech doposud vydaných dílů a vypíchnout to nejzajímavější z každé další iterace.



1 / 7



Čestně prohlašuji, že jsem již skutečný herní historik a hrál jsem všechny díly, jen snad ten první díl jsem nikdy nedokončil a upřímně si už ani nepamatuji, z jakého důvodu. Je to už opravdu strašně dávno. The Elder Scrolls: Arena - Zrození otevřeného světa V roce 1994 se na scéně objevila hra, která navždy změnila pojetí žánrů RPG. Bethesda Softworks tehdy vydala titul, který měl být původně akčním gladiátorským simulátorem, ale během vývoje se proměnil v ambiciózní fantasy RPG s otevřeným světem. Tento odvážný krok položil základy pro jednu z nejikoničtějších herních sérií všech dob. V Areně se hráč ujímá role bezejmenného hrdiny, který je uvězněn poté, co císař Uriel Septim VII padne do léčky svého královského mága Jagar Tharna. Aby hráč císaře zachránil, musí najít osm částí mocného artefaktu Staff of Chaos, roztroušených po celém Tamrielu. A právě zde se otevírá hlavní síla hry - naprosto otevřený svět, který umožňuje cestovat mezi desítkami měst, provincií a dungeonů. Arena byla na svou dobu technologickým zázrakem. Nabízela procedurálně generovaný svět, dynamický denní cyklus, různé rasy a třídy postav, kouzla, obchodování a rozsáhlý bestiář. Hráč mohl svobodně cestovat po celém kontinentu Tamriel, což bylo v roce 1994 naprosto nevídané. Každé město mělo svá NPC, úkoly a atmosféru. I když byly lokace generované, hra působila živě a rozmanitě. Nejlepší RPG hry posledních let. Staňte se rytířem nebo kouzelníkem, navštivte vesmír i fantastické světy Zajímavostí je, že Arena byla původně plánována jako titul bez hlavního příběhu, tedy čistě sandboxová hra. Až později vývojáři přidali dějovou linii, čímž vytvořili základní strukturu, která se v sérii udržela dodnes. Hra byla distribuována na disketách a měla poměrně vysoké hardwarové nároky. Přestože Arena trpěla technickými nedostatky a obtížností, získala si kultovní status. V roce 2004 ji Bethesda uvolnila zdarma k 10. výročí série, čímž umožnila nové generaci hráčů zažít její kouzlo. Arena nebyla jen hrou, byla vizí budoucnosti RPG žánru. Zajímavosti: Hra zahrnuje cely kontinent Tamrielu, něco nevídaného v tehdejší době. Cestovat jste mohli kdykoliv a kamkoliv

Města, dungeony a krajina byly generovány procedurálně, což umožnilo vytvořit prakticky nekonečný herní prostor

Boj probíhá v reálném čase z pohledu první osoby, což bylo tehdy neobvyklé, většina RPG používala tahové nebo izometrické systémy.

Arena obsahovala rozsáhlý magický systém, včetně možnosti vytvářet vlastní kouzla, což byla v roce 1994 skutečná rarita

Velmi ambiciózně rovněž působil systém tvorby postavy. Hráč si mohl vybrat z různých ras a tříd, a odpovídat na otázky, které ovlivnily vlastnosti postavy

Pokračování 2 / 7 The Elder Scrolls II: Daggerfall - Největší herní svět všech dob, doslova Daggerfall posunul koncept otevřeného světa na zcela novou úroveň. Hra nás zavedla do provincií High Rock a Hammerfell, kde se hrdina zaplete do politických intrik, nadpřirozených událostí a musí nalézt artefakt Numidium. Herní svět byl obrovský, přes 15 000 lokací, generovaná města, dungeony, NPC s denní rutinou a propracovaný systém reputace. Hra nabídla komplexní tvorbu postavy, kde hráči mohli definovat vlastní třídu, slabiny, výhody a magické schopnosti. Daggerfall také jako první přinesl možnost stát se upírem, vlkodlakem nebo dokonce něčím jako prasodlak, což ovlivňovalo hratelnost i vztahy s NPC. Systém frakcí, politických vztahů a reputace byl natolik propracovaný, že hráč mohl ovlivnit dění v celých regionech. The Elder Scrolls II: Daggerfall dostal od fanoušků předělávku v enginu Unity. Zahrát si ji můžete zdarma Technologicky hra využívala pokročilý engine, který umožňoval modelovat 3D prostředí, i když s omezenou grafikou tehdejší doby. Daggerfall byl známý svou obtížností, komplexností a také množstvím bugů, které však fanoušci často přehlíželi kvůli hloubce zážitku. Zajímavosti: Svět Daggerfallu je dodnes považován za největší v historii her (větší než Skyrim, GTA nebo Minecraft)

Hra měla více než 750 000 slov v dialozích a textech

Byla známá svou technickou náročností a množstvím bugů, ale i tak si získala oddané fanoušky

Pokračování 3 / 7 The Elder Scrolls III: Morrowind - Kultovní atmosféra a umělecký triumf Bethesda Softworks se v roce 2002 rozhodla opustit procedurálně generované světy a vytvořit něco mnohem osobitějšího, a tak vznikl Morrowind, třetí díl série The Elder Scrolls. Hra se odehrává na ostrově Vvardenfell v provincii Morrowind, domově temných elfů (Dunmerů). Hráči dostali dosud nevídaný zážitek v podobě ručně vytvořeného světa plného podivných tvorů, exotické architektury a hlubokého příběhu. Morrowind se stal milníkem nejen díky své atmosféře, ale i díky tomu, jak hráče nechal svobodně objevovat svět. Ocitli jste se v roli vyvoleného Nerevarina, který má naplnit proroctví a postavit se znovuzrozenému bohu Dagoth Urovi. Morrowind však nevede hráče za ruku, žádné ukazatele, automatické mapy apod. Místo toho jste museli číst deníky, ptát se NPCček a skutečně začít žít tamním světem. Hra nabídla rozsáhlý systém dovedností, frakcí a reputace. Hráč mohl poprvé vstoupit do cechů, náboženských řádů nebo šlechtických rodů a každé rozhodnutí mělo dopad na vztahy s ostatními. Magie, alchymie, krádeže, boj, vše bylo propracované a otevřené experimentování. Morrowind také umožnil hráčům létat, levitovat nebo cestovat po vodě pomocí kouzel. Dodnes je považován za jeden z nejlepších RPG titulů všech dob. Jeho svět působí jako z jiné planety, ale zároveň fascinujícím způsobem přitahuje dodnes. Hráči, kteří se do něj ponoří, často mluví o „ztrátě v Morrowindu“ a to je možná ten největší důkaz jeho síly. Zajímavosti: Morrowind byl první díl série, který vyšel i na konzolích Xbox, čímž přivedl sérii k širšímu publiku

Grafika byla na svou dobu ohromující, od mlhavých bažin po sopečné pláně Red Mountain

Komunita hráčů vytvořila tisíce modifikací, které hru vylepšují dodnes.

Hudba Jeremyho Soula se stala ikonickou a definovala styl série

Pokračování 4 / 7 The Elder Scrolls IV: Oblivion - Technologický skok a brána do jiných dimenzí V roce 2006 Bethesda představila titul, který redefinoval žánr RPG her, The Elder Scrolls IV: Oblivion. Navázal na úspěch Morrowindu, ale využil zcela nový engine, realistickou grafiku, dabing všech postav a dynamický svět, který reagoval na hráčovy činy. Oblivion se odehrává v srdci Tamrielu, provincii Cyrodiil. Ocitáme se uprostřed krize a všude po světě se otevírají pekelné brány do jiné dimenze, což má za následek invazí daedrických sil. Hráč se ujímá role vězně, který se náhodou stane klíčovou postavou v záchraně světa. Po smrti císaře Uriela Septima VII je třeba najít jeho nelegitimního dědice a zastavit daedrického prince Mehrunese Dagona. Hlavní příběh je epický sám o sobě, ovšem Oblivion vyniká především množstvím vedlejších úkolů, frakcí jako Temné bratrstvo, Cech zlodějů nebo Mágův cech a otevřeností světa. Mnozí hráči včetně mě považují vedlejší úkoly pro cechy za vrchol celé série Elderů. Recenze hry The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. V plné kráse, se všemi klady i špetkou záporů originálu Jednou z nejvýraznějších inovací byl systém Radiant AI, který umožnil postavám žít vlastní denní režim. Jedly, spaly, pracovaly a reagovaly na okolí. To dodalo světu uvěřitelnost a živost. Hra také přinesla rychlé cestování, kompas s úkoly, vylepšený bojový systém a level-scaling, který upravoval obtížnost podle hráčovy úrovně. Což je doteď i v jiných hrách považováno za kontroverzní. Zajímavosti: Dabing císaře Uriela Septima namluvil herec Patrick Stewart

Oblivion byl jednou z prvních her nové generace na Xbox 360 a PC, která ukázala sílu nového hardwaru

DLC Shivering Isles je považováno za jedno z nejlepších rozšíření v historii RPG, hráč se v něm vydává do šíleného světa daedrického prince Sheogoratha

Přestože někteří fanoušci kritizovali zjednodušení mechanik oproti Morrowindu, hra přilákala miliony nových hráčů a otevřela dveře k masovému úspěchu série

Vliv Oblivionu je patrný dodnes, od designu questů až po způsob, jakým se vypráví příběh v otevřeném světě

V letošním roce vyšel oficiální remaster, který dokázal přilákat mladší hráče a těm starším dokonale zahrál na nostalgickou notu

Pokračování 5 / 7 The Elder Scrolls V: Skyrim - Legenda, která definovala generaci Skyrim se prakticky okamžitě po vydání stal nejen milníkem série, ale i celého herního průmyslu. Hráč se ocitá v zasněžené provincii Skyrim, kde se jako Drakorozený (Dovahkiin) stává klíčovou postavou v proroctví o návratu draků a konci světa. Hlavním protivníkem je Alduin, prastarý dračí bůh zkázy, který ohrožuje celý Tamriel. Skyrim přinesl obrovský otevřený svět plný horských masivů, zapomenutých ruin, měst, dungeonů a ikonických lokací. Hráči dostali naprostou svobodu, mohli jste se vydat kamkoli, přidat se k různorodým frakcím, ale hlavně vaše činy měly reálný dopad na okolní svět. Hra nabídla stovky úkolů, vedlejších příběhů a náhodných událostí, které činily každý průchod unikátním. Jednou z největších inovací byly dračí výkřiky (Shouts), speciální schopnosti pronášené v dračím jazyce, které hráč získával porážením draků a objevováním slov moci. Skyrim také zavedl nový systém pro dovednosti a umožnil hlubší specializaci postavy. Boj je dynamičtější s možností používat dvě zbraně nebo kouzla současně. Recenze deskové hry The Elder Scrolls V: Skyrim – Dobrodružná hra. Legendární videohra funguje i ve stolní podobě Skyrim se stal kulturním fenoménem. Jeho otevřenost, atmosféra a možnosti z něj udělaly jednu z nejhranějších a nejoblíbenějších her všech dob. I v dnešní době si drží silnou komunitu stálých hráčů a láká ty nové. Skyrim není jen hra, je to svět, do kterého se hráči rádi vracejí znovu a znovu. Zajímavosti: Hudbu složil Jeremy Soule a hlavní skladba „Dragonborn“ se stala ikonickou

Skyrim postupně vyšel na téměř každou platformu, od PC a konzolí až po Nintendo Switch a VR

Jedná se o jednu s nejvíce modifikovaných her s tisíci módy, které rozšiřují hru o nové questy, grafiku, mechaniky i celé světy

Získal desítky ocenění včetně „Hra roku“ a prodalo se přes 30 milionů kopií

Pokračování 6 / 7 The Elder Scrolls Online - Tamriel ožívá online V roce 2014 se série Elder Scrolls vydala na zcela novou cestu, do světa multiplayerových online her. The Elder Scrolls Online (ESO) vyvinuté studiem ZeniMax Online, nabídlo hráčům možnost prozkoumat celý kontinent Tamriel společně s tisícovkami dalších dobrodruhů. Odehrává přibližně 1000 let před událostmi Skyrimu v době politických rozbrojů a války tří aliancí. Hráč si zde vytvoří vlastní postavu z různých ras a tříd, přičemž každá volba ovlivňuje herní styl. Jak už jsme z těchto her zvyklí, i zde máte bohatý systém nejrůznějších schopností, crafting, obchodování, PvP bitvy a rozsáhlý nabalující se příběh. K základní hře vyšlo už několik navazujících datadisků, které přinesly nové zóny, příběhy, mechaniky, a dokonce i nové třídy jako Necromancer nebo Arcanist. Jedním z klíčových prvků ESO je herní flexibilita. Hráči mohou hrát sólo, ve skupině, nebo se zapojit do masivních bitev mezi aliancemi v Cyrodiilu. Hra dokonce podporuje cross-play a autoři nelení a pravidelně přidávají nové eventy, dungeony a příběhové questy. Originální systém „One Tamriel“ umožnil hráčům prozkoumávat svět bez ohledu na úroveň, což výrazně podpořilo přístupnost a svobodu nováčkům. The Elder Scrolls Online: čas pokročil (recenze) ESO se stalo důležitým pilířem série Elder Scrolls. I když se liší od klasických singleplayerových dílů, zachovává si ducha a to nejlepší z předchozích dílů, tedy svobodu, příběh a objevování. Pro mnoho hráčů je ESO živoucím světem, který se neustále vyvíjí a nabízí nové zážitky. Zajímavosti: ESO má propracovaný systém housingu. Hráči si mohou koupit, zařídit a sdílet vlastní domy

Hra obsahuje stovky hodin příběhového obsahu, dabované dialogy a epické questy

Komunita ESO je aktivní a podporovaná autory. Samozřejmostí jsou pravidelné aktualizace, festivaly a komunitní události

Pokračování 7 / 7 The Elder Scrolls VI - Naděje, spekulace a budoucnost Tamrielu Od chvíle, kdy Bethesda na výstavě E3 2018 oznámila vývoj The Elder Scrolls VI krátkým teaserem s panoramatickým pohledem na hornatou krajinu, fanoušci netrpělivě čekají na další kapitolu legendární série. Přestože od oznámení uplynulo 7 let, oficiálních informací je poskrovnu, a to nahrává spekulacím, teoriím a nadějím. Z teaseru a náznaků se spekuluje, že TES VI by se mohl odehrávat v provinciích Hammerfell nebo High Rock, případně na jejich pomezí. Obě lokace nabízejí rozmanité prostředí, od pouští a masivů hor až po starobylé pevnosti a magií nasáknuté akademie. Fanoušci doufají, že se hra vrátí k temnějšímu a tajemnějšímu tónu Morrowindu, ale zároveň zachová epický rozsah Skyrimu. Jedním z největších očekávání je využití nového enginu Creation Engine 2, který Bethesda vyvíjela paralelně s hrou Starfield. Tento engine by měl přinést výrazné zlepšení v oblasti grafiky, fyziky, animací a umělé inteligence. Hráči doufají v živější svět, kde nehratelné postavy budou mít propracovanější chování a kde bude možné interagovat s prostředím mnohem přirozeněji než kdy dřív. Bethesda sice dlouho mlčela, ale v roce 2025 se objevily nové náznaky, že vývoj skutečně pokračuje. Podle dostupných informací hra opustila fázi před-produkce a tvorba je nyní v plném proudu. Oficiální datum vydání zatím nebylo stanoveno, ale odhady hovoří o roce 2026 nebo později. Phil Spencer z Microsoftu navíc uvedl, že TES VI vyjde až po novém Fable, ale ještě před Falloutem 5. Co se týče platforem, očekává se vydání na PC a Xbox Series X/S, ale vzhledem k aktuální strategii Xboxu není vyloučeno ani vydání na PlayStation 5. Fanoušci se tak mohou těšit, že se v následujících měsících a letech snad konečně dočkají konkrétnějších informací, možná už během některé z herních prezentací v roce 2025. Ať už se vydáme do Hammerfellu, High Rocku nebo jinam, je jisté, že budoucnost Tamrielu je nadějná a plná dobrodružství.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se