The Guild: Europa 1410 nakonec bude mít i české titulky. Tvůrci zveřejnili nový obrázek Kutné Hory

Na začátku srpna jsme se dočkali oznámení dalšího dílu série ekonomické simulace, ve které si tvoříme vlastní rod obchodníků ve středověku. Na The Guild: Europa 1410 pracuje český tým Ashborne Games. Do vydání je ještě daleko, premiéru PC verze chystají na příští rok. Na sociální sítí X se tvůrci podělili o další náhled na Kutnou Horu, jejíž útržky jsme viděli už v úvodním traileru.
Tohle město jsme letos do detailu prozkoumali v Kingdom Come: Deliverance 2. Místo JIndřicha ze Skalice ho v The Guild uvidíme z pohledu vlastnoručně uhněteného obchodníka. Od začínajícího byznysu si musíme poradit se všemi nástrahami historických obchodů, abychom se vypracovali mezi ty největší ve městě a vydobyli si postavení mezi občany. Takhle si můžete vytvořit rovnou celou dynastii.
Kutná Hora bude jedno z měst, které budeme moci svojí obchodní silou ovládnout. Odhalení dalších přijde časem, ale v traileru prý o náznaky toho, kde by se The Guild mohlo odehrávat, není nouze. Dobrou zprávou také je, že podle popisu hry na Steamu bude Europa 1410 obsahovat české titulky. Tato informace po oznámení chyběla, ale očividně se lokalizace přece jen dočkáme.