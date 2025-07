The House of Tesla vyjde v září. Slovenské hlavolamy nás zavedou k dalšímu vynálezci, opět s českým dabingem

Po Da Vincim přichází na řadu další geniální vynálezce. Tým ze slovenského studia Blue Brain Games nás provede domem Nicoly Tesly, který je naskrz propletený hádankami a hlavolamy. Hra je sice oznámená už celkem dlouho, ale teprve nyní jsme se dozvěděli, že se vydání chystá na 23. září. Zatím se chystá pouze PC verze, ale pokud bude Tesla následovat Da Vinciho kroky, postupem času by se mohl podívat i na další platformy.

Příběh, který vypráví o Teslově nedokončeném vynálezu založeném na bezdrátovém přenosu elektřiny, si užijeme i s českým dabingem. U her kompletní českou lokalizaci vidíme stále jen zřídka, takže už jen za to si tvůrci zaslouží pochvalu. Nemáme pochyby ani o tom, že neklesla kvalita jejich hlavolamek. Průchod hrou by měl zabrat zhruba 10 hodin, ale u logických her se člověk dokáže zaseknout vcelku jednoduše.

Teslův domov je založený na reálném místě, které můžete znát jako vědecké centrum ve Wardenclyffe. Vývojáři tentokrát volí odlišný styl vyprávění, kdy nás přímo nechají nahlédnout do minulosti těchto míst. Postupně uvidíte, jak vznikala zdejší ikonická věž a propracujete se i k jejímu nešťastnému konci. I když je věž tím hlavním, hádanky se inspirují i dalšími Teslovými vynálezy, přičemž řada z nich bude založená na hrátkách s elektřinou.

„The House of Tesla představuje naše nejambicióznější historické dobrodružství. Vytvořili jsme zážitek, který je poklonou Teslovu vědeckému géniu a přetrvávajícím záhadám zahalujícím jeho práci, přičemž zároveň nabízí výzvu, atmosférickou hratelnost s našimi pečlivě navrženými hádankami, které si naše komunita zamiluje,“ říká Peter Kubek z Blue Brain Games.