The Last of Us Complete je výhodné balení s oběma díly. Vychází i ve sběratelské edici se steelbookem a litografiemi

Nová sezóna seriálového The Last of Us do tohoto postapokalyptického světa určitě přiláká řadu nováčků. Pokud byste si chtěli projít tyto výborné akční adventury v remasterovaných podobách, k dostání jsou nyní oba díly ve výhodnější Complete edici. I když to může vypadat, že ji Sony prezentuje jako další, ještě lepší verzi, ve skutečnosti v ní najdete již vydané vylepšené verze Partu I a II. Na českém PlayStation Store stojí 2599 Kč. Oproti samostatnému nákupu tak ušetříte necelých 500 Kč.

Zatím pouze v oficiálním obchodě PlayStationu si můžete kompletní The Last of Us pořídit také ve sběratelské edici, která se hráčům dostane do rukou 10. července. Těžko říct, jestli se objeví i v tuzemských obchodech.



Set litografií ve sběratelské edici

V bělavém boxu najdete steelbook s novým, minimalisticky laděným artworkem. V něm jsou obě hry na separátních discích. Vedle toho v balení najdete ještě set litografií vytvořených různými autory. Oproti klasickým sběratelkám je tedy docela chudá, ale přeci jen nejde o vydání velké novinky, kde se často v těchto edicích kromě hry nachází sošky a další fyzické bonusy.