The Last of Us Part II odhaluje hardwarové nároky PC verze. Nový obsah v módu No Return vyjde i na PlayStation

Příští měsíc nás čeká nejen druhá sezóna seriálového The Last of Us, na PC už 4. dubna dorazí remaster The Last of US Part II, kolem kterého ani po pěti letech nepřestává vířit kontroverze. Sony již tradičně vypustilo do světa detaily ohledně vylepšení nové verze a zároveň si připravili výpis hardwarových požadavků. Vypadá to na klasiku, kdy se doporučuje grafická karta RTX 3060 od Nvidie nebo AMD Radeon RX 5700. Zahrajete si ale i na kartách bez podpory ray tracingu. Jako naprosté minimum jsou uvedeny karty Nvidia GeForce GTX 1650 a AMD Radeon RX 5700.

Tyto presety neberou ohledy na upscalingové technologie a frame generation. The Last of Us Part II na PC podporuje DLSS 3, FSR 3.1 i FSR4. V nastavení máte možnost odemčení snímkové frekvence. Samozřejmě můžete počítat i s nastavováním kvality textur, stínů, odrazů a tak dále. PC verze si také rozumí s širokoúhlými monitory v poměru až 48:9, a pokud nemáte jeden takhle velký monitor, hra podporuje režim při hraní na třech obrazovkách.

Novinky i na PlayStationu

V remasterované verzi se velké oblibě těšit rogue-like režim No Return. S vydáním PC verze se rozroste, přičemž novinky zdarma obdrží i majitelé hry na PS5. Do soupisky hratelných postav se přidává Bill a Marlene z prvního dílu.

Každý má unikátní herní styl. Bill je pašerák s atypickou brokovnicí a získává více zdrojů ze zabitých nepřátel, oproti tomu ale nemůže uskakovat úderům nepřátel. Oproti tomu Marlene ráda riskuje se svojí puškou a vrhá se do nebezpečí po hlavě. Během hraní narazíte také na čtveřici nových map. Opět platí, že tyto lokace jsme navštívili během příběhu.

Okolo portů her z PlayStationu se horlivě řešila povinnost přihlašovat se k účtu PlayStationu i na PC. V případě The Last of Us Part II to nutné není. Pokud se ale k PSN přihlásíte, dostanete menší bonusy, jako je nový skin pro Ellie nebo body pro odemčení bonusového obsahu.

Hlavní věc ale je, aby byl Part II v lepším technickém stavu, než PC verze prvního dílu při vydání. U velkých značek si Sony takové průšvihy opravdu nemůže dovolovat. Sice to donedávna vypadalo, že portům dávají potřebnou péči, ale vydání druhého Spider-Mana na PC bylo velmi kostrbaté.