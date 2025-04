The Outer Worlds 2 vylepší střelbu i možnosti tichého postupu. Podívejte se na první pořádnou ukázku z hraní

Po letní prezentaci Xboxu nás čeká část věnovaná hře The Outer World 2, nadcházející novince opěvovaného studia Obsidian. Už nyní ale začali do světa vypouštět první detaily. IGN dostalo možnost si osahat alfa build hry a my se díky tomu můžeme podívat na více než 10 minut záběrů ze hry. Po několika trailerech tak poprvé vidíme hru v akci.

Informace ohledně The Outer World 2 budou přibývat v průběhu měsíce v rámci seriálu IGN First. Prozatím nám bude muset stačit ukázka návštěvy základny N-Ray, kde nám tvůrci ukazují, jak zapracovali na některých aspektech jedničky. Obšírně se ukázal nový stealth systém. Tichý postup konečně bude použitelnou herní strategií.

Během plížení můžeme využít různé chladné zbraně a věnují se mu i některé speciální schopnosti. Neocenitelnou pomůckou bude také scanner, se kterým lze vidět nepřítele skrz stěny a zároveň dokáže odhalit neviditelné protivníky. Podobných gadgetů, které hratelnost více osvěží, máme ve hře očekávat vícero.

Obsidian prý nechce stavět jen na základech, které přebírají z předchozí tvorby. Inspirací jsou jim i série jako Deus Ex nebo Dishonored. Pokud budete postupovat tiše, musíte dávat pozor na zbývající nepřátele. Ti si mohou všimnout mrtvol a spustí poplach. Tedy pokus nemáte speciální schopnost pro desintegraci těl, abyste po sobě zahladili stopy.

Není to ale tak, že by se z The Outer Worlds najednou stala stealth hra. Obsidian zapracuje také na akční hratelnosti. Cílem je, aby požitek ze střelby byl na podobné úrovni kvality jako v sérii Destiny, která mezi spoustou hráčů v tomto ohledu patří mezi to nejlepší.

Zatím nepadlo nic bližšího o příběhu ani o společnících, kteří mají i v pokračování hrát velmi důležitou roli. Ve videu se ale přeci jen alespoň ukázal nováček Aza, bývalý kultista, který se k nám přidá ve snaze napravit natropené špatnosti.