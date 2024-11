The Rogue Prince of Persia mění barvu. Druhý velký update přinese víc než nový obsah

Jarní vydání akční plošinovky The Rogue Prince of Persia bylo vcelku vydařené, i když se velmi rychle po prvotním nadšení po větších novinkách slehla zem. To se ale změní příští týden, kdy studio Evil Empire, které můžete znát jako autory Dead Cells, chystá vydání druhého aktu pro jejich prince. A nebude to jen o přidávání obsahu a opravování chyb. Nový design dostane samotný princ.

Z nějakého důvodu měl původně v této hře fialovou kůži. S novým patchem se ale mění k přirozenějšímu stylu, se kterým nevypadá jak kuchař Cecvárek ze třetího Poldy. Pro mnohé fanoušky ale spíš bude tím hlavním další obsah včetně nového příběhového aktu. To znamená nové nepřátele, biomy a bossfighty. I úvodní část se ale dočká úprav, a to hlavně po stránce grafického designu. Rozdíly tvůrci prezentují v prvním teaseru a jsou jasně viditelné na první pohled.

Další velký krok pro The Rogue Prince of Persia tedy nastane 21. listopadu, ale konec to ani zdaleka neznamená. Do vydání verze 1.0 má hra minimálně půl roku daleko vzhledem k tomu, že vývojáři ji chtěli v předběžném přístupu ponechat zhruba rok. Až tato chvíle nastane, tak se postupně bude její působení rozšiřovat na další platformy.

Zdroj: Steam