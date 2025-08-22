The Rogue Prince of Persia vyšel v plné verzi. Kromě PC se dostal i na PlayStation a Xbox, na Switch dorazí do konce roku

The Rogue Prince of Persia vyšel v předběžném přístupu už loni, na PC konečně dorazila verze 1.0. Ubisoft a Evil Empire ale překvapily, bez předchozích náznaků hru vydaly i na PlayStation 5, Xbox Series X|S. Zároveň si ji můžete zahrát v rámci předplatného Xbox Game Pass a dražších variant PlayStation Plus. Verze pro Switch a Switch 2 vyjdou ještě letos.
Za projektem stojí Evil Empire, studio známé díky Dead Cells, kde se excelentně kloubí prvky akční skákačky s rogue-lite hrou. Během roku od vydání v předběžném přístupu hra prošla více než patnácti velkými aktualizacemi. Vývojáři přidali nová prostředí a zbraně, vytvořili systém medailonů pro nastavování průchodů hrou, přepracovali tempo i grafický styl.
Rogue Prince staví na rogue-lite mechanice a atletických schopnostech. Klíčové je ikonické lezení po stěnách, pohyb ve výškách a plynulé kombinace skoků, kopů a speciálních útoků různými zbraněmi. Systém medailonů modifikuje útoky a umožňuje pro každý průchod upravit princův bojový styl.
Start doprovází soundtrack producenta Asadiho, který najdete na streamovacích službách, jako je Spotify, Apple Music a YouTube. Dostane se i do obchodů na vinylových deskách. Ubisoft ale teprve oznámí, kdy budou mít fanoušci šanci k jejich předobjednání.