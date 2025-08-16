The Secret of Weepstone nás chce vrátit do zlatých dob klasických dungeonů. Sází na ručně kreslenou černobílou grafiku

V době, kdy je spousta her podobná jako vejce vejci, je celkem osvěžující, když se některá z novinek snaží odlišit hned na první pohled. RPGčku The Secret of Weepstone se to daří více než dobře. Jeho zpracování v černobílém stylu působí jako oživlé stránky papírových her na hrdiny, což byl také záměr. Pokud vás první ukázka zaujala, můžete si hru přidat do seznamu přání na Steamu. Datum vydání zatím neznáme, ale letos se do Weepstonu určitě nepodíváme.
Místní lord Byron trpí zvláštní nemocí. Nemá chvíli klidu ani během spánku, kdy ho přepadávají temné vize a noční můry. Zvěsti o jeho strastech se donesou i do hostince. Na legendární dobrodruhy tady nejspíš nenarazíte, ale pár bláznů, kteří by se vydali do zapomenuté pevnosti, by se možná sehnat dalo. Celkem jich můžete mít v partě 8. Málokdo se z vrátil, a když už se to někomu náhodou povedlo, nikdy už nebyl jako dřív.
Vývojáři ze studia Talesworth Games chtějí svoji hru zpracovat ve stylu ze staré školy. Slavné krokovací dungeony z devadesátek a kampaně stolní legendy Dungeons & Dragons ze 70. a 80. let jsou hlavní inspirací. Proto bude o osudu vašich ne až tak neohrožených dobrodruhů rozhodovat to, jak vám budou padat kostky. A ostražitost se také hodí, protože chodby budou plné pastí a hádanek.
Celé prostředí včetně nepřátel se rozhodli zpracovat v ručně kresleném černobílém stylu, díky kterému působí jako unikát na první pohled. Vesnice Weepstone bývala celkem rušná, už dlouho je ale opuštěná a stav lorda jejímu osudu moc nepomáhá. Nebezpečí a temnotu chtějí podtrhnout právě souhrou černé a bílé barvy. Přežití v místních kobkách nebude jednoduché, přece jen nehrajeme za žádné hrdiny. Jak uvádějí vývojáři v tiskovce, „tohle není příběh o hrdinech, tohle je příběh o těch, kteří udělají to, co je pro přežití potřeba“.
Během průchodu podzemím naše vypečená partička může alespoň nabrat zkušenosti a sílu. Monstra střeží nejen cestu dál, občas narazíte i na truhlu nacpanou cennostmi, které mohou mít důležitý vliv, jestli se dostanete na konec další chodby, nebo zůstanete ležet v kaluži vlastní krve.