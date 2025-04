The Sims mají silnou konkurenci. inZOI prodalo za první týden přes milion kopií

Simulátorům života celé dekády vládla série The Sims od EA. Bylo několik pokusů, kdy se mu ostatní velká studia snažila konkurovat, ale třeba takové Life by You skončilo ještě dřív, než vyšla první verze. To ovšem není případ novinky inZOI od jihokorejského Kraftonu, které stačil týden na to, aby se prodal milion kopií. Stala se tak nejrychleji prodávanou hrou této společnosti. Pro inZOI je to ale teprve začátek cesty.

Chválu sklízí hlavně za detailní možnosti úprav postav a vlastního příbytku. Kromě předpřipravených možností si můžete generovat vlastní textury nábytku skrz vestavěný AI generátor. Po stránce obsahu je ale inZOI zatím docela strohé. Na tomhle silném základu samozřejmě hodlají vývojáři dále stavět a verzi 1.0 by rádi vydali příští rok. Pochybujeme ale, že by po jejím vydání byl konec s dalšími přídavky. Minimálně do té doby platí, že veškeré opravy, přídavky a rozšíření budou zdarma.

Komunita po vydání lehce znervózněla kvůli slovům producenta Hyungjuna Kima, podle kterých si tým měl po vydání dát pauzu. V postu na oficiálních stránkách uvedl na pravou míru, že onou pauzou byly myšleny pouhé 2 dny dovolené a nyní už se zase jede naplno. Nejen díky silnému startu má být inZOI pro Krafton značkou, se kterou se bude počítat dlouhodobě.

V průběhu týdne už vyšlo několik hotfixů napravujících ty nejpalčivější trable. A budou s tím pokračovat i dál. I když v původním plánu uváděli, že updaty budou do inZOI přibývat zhruba každé 2 měsíce, větší problémy hodlají řešit, co nejdřív to je možné. Nejde jen o opravy, v rámci těchto menších updatů dojde i na obsahové přídavky, jen nebudou tak objemné.

Prioritou je nyní ladění chyb, které nejvíce znepříjemňují hraní. Kim poděkoval hráčům za zpětnou vazbu, se kterou neustále pracují a o kterou se hráči mohou podělit na oficiálním Discordu. Zároveň prý tým hledá způsoby, jak efektivněji pracovat s názory komunity. Fanoušci si ale očividně do jisté míry vystačí i sami. Skrz Canvas, což je platforma pro sdílení obsahu vestavěná přímo do hry, bylo vytvořeno téměř půl milionu věcí.