The Sims se konkurenta nedočkají. Chystaný simulátor života Life by You byl zrušen

Populární simulátor reálného života The Sims se nemusí obávat toho, že by mu vyrostla nová konkurence. Vývojářské studio Paradox Interactive, které připravovalo hru Life by You, totiž v pondělí 17. června oznámilo zrušení vydání dlouho očekávaného herního titulu.

Hra, která byla poprvé odhalena v roce 2023, slibovala mnohé. Mimo jiné měla simulovat celá města v reálném čase bez prodlev způsobovaných načítáním. Znělo to velmi působivě, ale podle příspěvku zástupce generálního ředitele Mattiase Lilji měla hra problémy, které by nebylo snadné opravit ani v případě prodloužení vývoje.

Původní datum vydání v režimu předběžného přístupu bylo stanoveno na září loňského roku. Později ale bylo posunuto na březen 2024, poté na červen, a v květnu bylo odloženo na neurčito. Nakonec byla hra oficiálně zrušena​.

Life by You nebude!

„Před několika týdny jsme se rozhodli odložit vydání v předběžném přístupu, abychom hru znovu přehodnotili, protože jsme stále cítili, že jí chybí některé klíčové prvky. Ačkoli by prodloužení času bylo možností, po přestávce jsme si uvědomili, že cesta k vydání, se kterým bychom byli spokojeni, je příliš dlouhá a nejistá.“​ uvedl Lilja.

Hra Life by You se měla stát konkurentem slavné a nesmírně úspěšné série The Sims. Slibovala široké možnosti úprav a modifikací, díky kterým měla nabídnout hráčům svobodu vytvářet a prožívat virtuální životy podle vlastních představ.

Generální ředitel Paradox Interactive Fredrik Wester ve svém prohlášení zmínil ekonomický dopad zrušení hry Life By You. „V posledních vydáních jsme si nevedli dobře,“ uvedl. „Ačkoli nyní začínáme nové projekty jiným způsobem, je zřejmé, že musíme udělat další změny, aby byla kvalita konzistentnější a aby sliby, které dáváme našim hráčům, byly splněny. Musíme zhodnotit, jak řídit projekty a jak je organizovat, protože se musíme zlepšit. Máme velmi solidní finanční pozici a silné portfolio hlavních her, což nám dává důvěru v naši budoucnost.“

Simulátor života v troskách

Life by You se mělo lišit od The Sims v celé řadě věcí. Hráči měli mít například možnost tvořit a sdílet vlastní herní obsah, jako jsou budovy, příběhy i postavy. Namísto fiktivního jazyka Simlish měly postavy komunikovat v reálných jazycích, což mělo prohloubit emoční spojení hráčů s virtuálními postavami. Hra také měla nabízet možnost přepínání mezi pohledem třetí osoby a přímým ovládáním postav, což mělo zvýšit míru ponoření.

Tým Paradox Tectonic, který vedl vývoj Life by You, se nyní přesouvá na jiné projekty v rámci Paradox Interactive. Firma uvedla, že se i nadále bude snažit přinášet nové a inovativní herní zážitky, nicméně konkrétní detaily o budoucích projektech zatím nezveřejnila.

Zrušení hry Life by You bude nepochybně pro mnoho fanoušků, kteří se těšili na nového konkurenta The Sims, velkým zklamáním. Přestože hra slibovala revoluční možnosti, problémy ve vývoji byly natolik fatální, že by ani prodloužení času na vývoj nezaručilo dosažení požadované kvality.