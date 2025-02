The Sims slaví 25 let. První dva díly nejúspěšnějšího simulátoru života jsou opět v prodeji

Letos slaví velká výročí celá řada známých sérií. Svůj zářez tady má také EA, jehož simulátory života The Sims tento týden oslaví 25 let od vydání jedničky. K této příležitost se můžete vrátit do minulosti. Konečně jsou opět v prodeji první dva díly v klasických kolekcích. The Sims 2 se vrací i s oficiální češtinou.

Na to, že oproti originálům nejsou nijak extra vylepšené, se ale celkem plácnete přes kapsu. The Sims stojí na Steamu 20€, druhý díl se pak prodává za 30€. Alespoň trochu ušetříte při nákupu balíku s oběma díly. V případě, že máte předplacené EA Play Pro, se můžete do hraní pustit rovnou bez dalšího placení skrz EA App.

Dobrou zprávou je, že nebudete muset znovu vytahovat peněženku kvůli nákupu DLC. Legacy kolekce totiž všechny rovnou zahrnují. Jedinou výjimkou je IKEA Home Stuff pro druhý díl, které absentuje z licenčních důvodů.

Nové verze obou her vydalo EA v upravených verzích, které si rozumí s moderními operačními systémy. Takový byl alespoň záměr. Výsledek tomu ale neodpovídá, což jednoduše zjistíme z uživatelských recenzí na Steamu. První The Sims mají aktuálně 60 %, dvojka je na tom s 52 % ještě o něco hůř.

Oběma hrám je vytýkáno časté padání. Zejména u druhého dílu pak hráči narážejí na nefungující mechaniky. Jestli se nepotřebujete do této dávky nostalgie vrhnout okamžitě, nic nezkazíte tím, když počkáte na pár oprav a alespoň menší slevu.

Zdroj: EA