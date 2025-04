The Sinking City vyjde v remasterované verzi díky obrovské podpoře komunity. Pokračování slaví úspěch na Kickstarteru

Příběhovka inspirovaná dílem H. P. Lovecrafta od ukrajinského týmu Frogwares dostane druhou šanci. Vývojáři nedávno spustili kickstarterovou kampaň pro The Sinking City 2, která má neskutečný úspěch. Cílovou částku 100 000€ se podařilo vybrat za 2 hodiny od spuštění, nyní se celková částka blíží 480 000€. V rámci kampaně přišlo kromě přípravy pokračování i další oznámení. Chystá se The Sinking City Remastered, se kterým první díl využije modernějších možností Unreal Enginu 5.

Původní Sinking City z roku 2019 běží na Unreal Enginu 4. V jeho vylepšené podobě můžeme očekávat 4K textury a lepší odrazy světla v prostředí. Zároveň vývojáři slibují, že město bude celkově mnohem detailnější a každou drobnost budeme moci prozkoumat dopodrobna s novým foto módem. Nebude chybět ani podpora technologií, jako je DLSS nebo FSR.

Jestli první díl Sinking City máte v knihovně, remaster dostanete zdarma. Zároveň se rovnou na veřejnost dostaly první srovnávací obrázky, takže se nahoře v galerii můžete podívat, jaký posun tuto hru čeká. Tvůrci pak slibují, že brzy uvidíme ukázky z hraní vylepšené verze. Zatím ale neprozradili, kdy vydání na PC, PS5 a XSX chystají.

Rozsáhlejší pokračování

Pokračování se taktéž dostane na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pokud chcete jeho vývoj podpořit, máte na to ještě čtyři dny. Jak už je u těchto kampaní zvykem, za svůj příspěvek si můžete vybrat z celé řady odměn včetně hry samotné či přístupu do předběžného testování. Prozatím nemáme ani hrubý odhad, kdy by The Sinking City 2 mohlo vyjít a vypadá to, že si chtějí vývojáři dát načas. Hodlají spolupracovat s komunitou a udělat hru díky zpětné vazbě co nejlepší.

I tentokrát se můžete těšit na příběhovku s Lovecraftovskou tematikou. Podíváme se do 20. let minulého století ve Spojených státech. Ulice města Arkham nezaplavila jen voda, ale i zrůdná monstra. Díky podpoře komunity se vybralo dost na to, aby se původní myšlenka rozšířila o další vyšetřování a dvojici dodatečných monster.

Občas narazíte i na lidi. Každý z přeživších má vlastní důvody, proč na tomto proklatém místě stále zůstávají. Frogwares ale nechtějí vyprávět příběh jen skrz konverzace, dějem má hráče provázet samotné prostředí. Proto bude průzkum polootevřeného světa zásadní. Musí nám stačit jen pár vodítek, nikdo vás nepovede za ruku. Díky minimalistickému uživatelskému rozhraní vám ani nezbyde nic jiného, než se vydat do akce na vlastní pěst, protože žádný ukazatel ani šipky tady nenajdete.