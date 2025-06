Plíživý Thief se vrací jinak, než jsme čekali. Garretta ve VR střídá zlodějka Magpie

Série Thief je naprostá ikona stealth žánru. Naposledy se o návrat pokusila před 11 lety a od té doby o ní nebylo slyšet. I když by se určitě našel prostor pro tradiční pokračování, v nově oznámené hře si další kapitolu plíživého příběhu prožijeme ve virtuální realitě. Thief VR: Legacy of Shadow vychází letos pro Meta Quest a PlayStation VR2. Pracuje na něm tým Maze Theory, který dříve do virtuální reality přenesl značky Doctor Who nebo Peaky Blinders.

Přechod do VR není jediná výrazná změna. Mění se i protagonista příběhu. Starého známého Garretta střídá zlodějka Magpie, která při svých vykrádačkách narazí na artefakt spojený s jakýmsi odkazem minulosti. Dějištěm nového příběhu je opět The City, kde vládne tyran baron Ulysses Northcrest. Magpie skončila v sirotčinci kvůli jeho brutálnímu režimu a musela přežívat na ulici.

Stealth hry nejsou žánrem, který bychom ve VR vídali často. Myšlenka to ale není špatná. Budeme se skrývat ve stínech, zhasínat svíčky a pobíhat po střechách za temných nocí. Magpie ve výbavě nechybí vychytávky jako vodní šíp, se kterým může oheň uhasit pěkně na dálku. Pár šperháků po kapsách také najde. Ke každé loupeži musíte přistoupit jako k hlavolamu. Objevování skrytých cestiček a tajných spínačů je důležité při cestě za bezchybnou loupeží.