Tiché místo zamíří do herního světa v říjnu. Horor podle známého filmu bude menší, prodává se za polovinu plné ceny

Začátkem července jsme se dočkali pořádného představení herní adaptace filmu Tiché místo. Pod názvem A Quiet Place: The Road Ahead nás čeká zbrusu nový příběh z tohoto hororového světa, v němž budeme hrát za mladou slečnu Alex, která cestuje spolu s jejím přítelem. Nyní jsme dostali další trailer, který doprovází oznámení data vydání. Na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X bude mít hra premiéru 17. října letošního roku.

The Road Ahead vzniká ve spolupráci společnosti Saber a studia Stormind Games. O tom, že se tenhle horor ponese v komornějším duchu, svědčí jeho cena. Pořídit si ho můžete za 29,99€, tedy zhruba 760 Kč. Pokud by mělo jít o velký AAA titul, zaplatili bychom za něj minimálně 2x tolik. S předobjednávkou dostanete navíc pár bonusů. Hospital Care Package dá hlavní hrdince od začátku do vínku inhalátory a dvě balení baterií. K tomu ještě tvůrci přibalili exkluzivní koncept a předváděčku animací potvor.