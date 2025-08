Titan Quest 2 vyšel v předběžném přístupu. Reakce jsou kladné, i když je obsahu zatím málo

Dlouhou dobu museli fanoušci diablovek čekat na pokračování akčního RPG s tematikou řecké mytologie, ale přeci jen se Titan Quest 2 dočkal premiéry. Sice zatím jen v předběžném přístupu na PC, ale už nyní má na Steamu 84 % kladných hodnocení z 5 600 recenzí. Vývojáři z Grimlore Games zatím nemají určené datum, kdy hodlají hru vydat ve verzi 1.0, ale dle jejich odhadů by to mělo trvat zhruba rok. Zároveň ale rovnou dodávají, že pokud bude potřeba více času, rozhodně nehodlají vydání uspěchat.

Verze v předběžném přístupu obsahuje všechny své základní mechaniky i ochutnávku multiplayeru. Ten je ale stále rozpracovaný, takže kvůli němu si ho zatím rozhodně nepořizujte. Hráči celkově vyzdvihují hlavně kvalitu obsahu, který nabízí první akt v hlavních a vedlejších příběhových linkách. Víc toho v této verzi prozatím nenajdete.

Na rozdíl od ostatních žánrovek se více zaměřuje na příběh, jehož středobodem je tentokrát Nemesis, bohyně odplaty. Utrhla se ze řetězu a hodlá každého, kdo jí odporuje, uvrhnout do věčného zatracení a do hledáčku se jí shodou nešťastných náhod dostaneme i my. Naštěstí při vás stojí spojenečtí bohové Olympu, přičemž někteří vám svěří do rukou část svojí moci, což poznáte hlavně na magických schopnostech.

Stát proti vám budou nejrůznější potvory z řeckých bájí a samozřejmě dojde i na velkolepé souboje s božskými bytostmi. Titan Quest 2 při vývoji postavy slibuje rozsáhlou flexibilitu, a to díky tomu, že můžete zkombinovat dva různé druhy mistrovství. Schopnosti pak lze ještě dále modifikovat. Strom schopností sice nejde do takových podrobností jako v Path of Exile, ale nechává hráči dostatečně volné ruce.

Teď je pro Titan Quest 2 nejdůležitější, aby stejnou kvalitu držel i zbytek obsahu. Tvůrci o chystaných plánech prozradili málo, v budoucnu můžeme počítat třeba s propracovanou tvorbou postavy, systémem výroby a transmogy, novými schopnostmi a samozřejmě s dodatečnými kapitolami příběhu a částmi světa.