To nejlepší z Czech & Slovak Direct Showcase 2024. Simulátor pražského metra na Steamu , Krycí jména na PC, Robinson Crusoe a další

Ani tento rok jsme se neobešli bez prezentace věnované české a slovenské herní tvorbě. Podívejte se na to nejlepší, co se v průběhu večera ukázalo.



1 / 14



Celou prezentaci můžete najdete na YouTube Robinson Crusoe Tým Infilope Games zpracovává knižní klasiku autora Daniela Defoa do žánru survival RPG. Podíváme se na tropický ostrov v průběhu 17. století, který se na první pohled zdá naprosto pustý. Tajemství tady ale budeme moci objevit víc než dost. Záleží na vašich schopnostech přežití, jestli si zvládnete podmanit přírodu, nebo vás zakousne první větší zvíře, se kterým zkřížíte cesty. Přežívačka jednoduše nazvaná Robinson Crusoe by měla vyjít na Steamu ve druhém čtvrtletí příštího roku. Jako ve správném survivalu si i tady budeme muset vytvořit výbavu i příbytek od úplných základů. A nesmíme zapomenout ani na jídlo. Z první ukázky je také jasné, že dojde i na boj. Postupným zlepšováním našich možností se dostaneme i ke složitějším vychytávkám, jako je rogalo. Při setkání s dalšími lidmi se nebudeme muset hned dávat do boje. Přece by to nebyl Robinson Crusoe, kdyby se nesetkal s Pátkem. V průběhu hraní budeme moci tvořit spojenectví s vícero postavami, které nás doprovodí skrz příběhovou linku. Začal týden výprodejů českých a slovenských PC her. Ceny na Steamu a GOGu klesly až o 90 %

Pokračování 2 / 14 Sector Zero Dříve byl tento projekt vývojáře Ondreje Angeloviče známý jako Artificial The Prequel. Nyní se s novým jménem představuje znovu. Tenhle vedlejší příběh vás postaví do role mimozemské entity, která loví přeživší z kolonie na asteroidu 2031 XT. Namísto hádanek založených na fyzice nás spíš čeká trocha parkouru. I když se změnilo jméno, pořád platí, že po vydání bude k dispozici zdarma. Premiéru bychom měli očekávat v prvním čtvrtletí příštího roku na Steamu.

Pokračování 3 / 14 Radiolight Radiolight od sólo vývojáře Kryštofa Knesla je jednoznačně jednou z nejlépe vypadajících novinek. Jde o mysteriózní dobrodružství z roku 1985, kdy se v kůži místního strážce zákona Ethana vydáme na Ashwood Creek. Ve zdejším národním parku se ztratilo dítě, a tak je na nás, abychom ho vypátrali. Zanedlouho se ale věci zkomplikují, když se začnou ozývat prazvláštní radiové signály. Signály jsou to zrádné. Některé vám pomohou dostat se na správnou cestu, jiné vás zase navedou do nebezpečí. Je na místě tedy kráčet s rozmyslem. Na drátě máte Roberta, šerifa policie. Ten vám bude pomáhat s tím, abyste si dali souvislosti dohromady a dostali se zase blíž k pravdě. Grafika hry je silně stylizovaná a má navodit dojem 80. let minulého století, což se jí podle první ukázky daří. O horory a záhady v retro stylu je mezi fanoušky žánru stále velký zájem a Radiolight má určitě potenciál. Datum vydání zatím neznáme. Na Steamu si hru alespoň můžete přidat do seznamu přání.

Pokračování 4 / 14 Minigames Mayhem Tenhle soubor miniher od týmu HamsterHam Games už je venku. Na Steamu ho najdete za necelých 5€ a společně s kamarády se můžete pustit do několika různých soutěží. Před pár dny vyšel velký update Smash & Spin, který překopává některé z nich, a navíc přidává jednu zbrusu novou. Minigames Mayhem je zatím ve fázi předběžného přístupu, takže můžeme v budoucnu očekávat další vylepšení. Plná verze by pak měla vyjít v první polovině příštího roku.

Pokračování 5 / 14 SkyVerse Je libo český Minecraft? O něco podobného se již dříve pokusila Bohemia Interactive s Ylands. Tato společnost má prsty i ve SkyVerse, i když tentokrát je hlavním vývojářem polský tým Enjoy Studio. Z názvu snadno vyčtete, že se budeme pohybovat v oblacích. První trailer neukázal přímo záběry z hraní, ale stylizaci má SkyVerse vydařenou. Propojí se tady žánry sandbox a RPG. Společně s přáteli budeme moci vyrážet na výpravy nebo si stavět základny na obřích létajících ostrovech. Před výpravou to samozřejmě bude chtít nasbírat dostatek surovin a vyrobit pořádné vybavení. Prostředí kolem vás bude plně zničitelné, takže si ostrovy můžete uzpůsobit zcela podle svého. Kromě klasické výbavy budeme moci využívat i jakousi magii a alchymii. SkyVerse nejdřív vyjde v předběžném přístupu na Steamu, kde po vydání první verze stráví minimálně další rok. Zatím ale nevíme, na kdy její uvedení tvůrci plánují. Už od počátku ale budou fungovat základní mechaniky i multiplayer.

Pokračování 6 / 14 Fogpiercer Tým Mad Cookies Studios chystá na příští rok svoji rogue-lite karetní hru, kterou kombinují s vlaky. Karty tady používáte k tomu, abyste vylepšili svůj vlak a za to získali další, a hlavně lepší karty do balíčku. Ty se budou hodit, protože na vaši soupravu neustále probíhají útoky. Každý vagón vám poskytne unikátní karty. S dalším vylepšením svého vlaku se dostanete k silnějším variantám. V určitých momentech také bude na vás, abyste si vybrali cestu dál. Vsadíte na jednodušší průjezd? Nebo jste ochotni postavit se nepříteli s rizikem porážky, ale zároveň s vidinou šťavnatější odměny. Jak Fogpiercer dopadne, bychom měli vidět příští rok na Steamu.

Pokračování 7 / 14 Hlína Hlína je nejen jménem samotné hry, nazývá se tak i město, ve kterém prožijeme příběh mladíka Olivera starajícího se o svoji matku. Kvůli tomu, že zdejší továrna zvyšuje požadavky na zaměstnance, přišla jeho máma o práci. Společně se tak musejí vypořádat s těžkou životní situací, během čehož objevíme i nejedno tajemství tohoto města. Pro Omnia Ludus je Hlína prvním projektem. Tento nezávislý tým chce tvořit hlavě hry, které v sobě kombinují zábavu a vzdělávání. V tomto případě se inspirují známými legendami. Vedle Night in the Woods a Little Nightmares je to i The Neverhood, který i po téměř 30 letech vypadá na pohled velmi dobře díky zpracování světa a postav z plastelíny. Výsledek práce studia Omnia Ludus bychom měli vidět příští rok na Steamu. Rovnou si můžete vyzkoušet demoverzi zdarma.

Pokračování 8 / 14 Matcho Matcho od FiolaSoftu se připomíná dalším trailerem. Kombinace FPS akce a žánru spoj 3 vypadá pěkně svižně a měli bychom se jejího vydání dočkat na začátku příštího roku. Odhalení konkrétního data by pak podle všeho nemělo být daleko. Tak snad to tým po změně enginu a stále aktuálním trablům kvůli stávce herních dabérů konečně dotáhne do konce.

Pokračování 9 / 14 Chaos Caster Další hra, na které pracuje jediný člověk. Lukáš Osouch se pustil do rogue-like akce, ve které se vydáme do podzemních kobek, abychom rozmetali na kusy vše, co nám bude stát v cestě. Jelikož má protagonista moc nad samotným chaosem, dokáže opravdu ničivé kousky. Různými kombinacemi až čtyř předmětů do jednoho lze vytvořit silná kouzla. Prostředí Chaos Casteru je procedurálně generované, takže každý průchod bude trochu jiný. Odlišnosti budou i v tom, jak si vylepšíte svého kouzelníka. Zaměří se spíš na ohnivé schopnosti a zainvestuje do štěstí? Nebo spíš dáte přednost intelektu a vládě nad vodními silami? Ochutnávku si můžete zahrát už nyní na Steamu zdarma. Plná verze by pak měla vyjít v prvním čtvrtletí příštího roku.

Pokračování 10 / 14 Magic Inn I tuhle hru si můžete v rámci demoverze na Steamu rovnou vyzkoušet. V Magic Inn se stanete majiteli hostince plného magie. Vše od denní nabídky až po dekorace a výzdobu máte přímo pod palcem. V hlavní roli je čarodějka, která byly vyhnána ze své domoviny. Rozhodně ale nic nehodlá vzdávat, a tak se pustí do vedení vlastního hostince. Není to jen o designu pokojů a haly, musíte o své zákazníky také dobře pečovat. Jedině tak dosáhnete na pětihvězdičkové hodnocení. Kromě obyčejných lidí k vám mohou zavítat třeba i duchové. Jelikož je na to čarodějka sama, může si trochu pomoc silou magie a zjednodušit si tak řešení problémů či požadavků svých zákazníků. Plnou verzi Magic Inn bychom měli očekávat 20. ledna příštího roku.

Pokračování 11 / 14 Silica Budeme se opakovat, ale i Silicu vytvořil jediný vývojář. Tahle sci-fi řežba v sobě kombinuje žánr real-time strategií a FPS stříleček, kdy plynule můžete přepínat mezi pohledy během bitev. Silica dostala zdarma velký update, který přidal Siege mód. Na vaši základnu budou nabíhat nekonečné hordy nepřátel. Je na vás, jestli se jim postavíte jakožto stratég v zákulisí, nebo vyrazíte do boje jakožto jeden z pěšáků.

Pokračování 12 / 14 Krycí jména Minulý rok se slavná česká deskovka dostala do digitální podoby. Na mobilech a tabletech oslavila Krycí jména velký úspěch, a to jak při vydání v Česku, tak i během pozdějšího uvedení na světových trzích. Nyní je ale na čase rozšířit působiště. Krycí jména míří i na Steam. Zatím není jasné, kdy se dočkáme vydání nové verze. Principy budou každopádně stejné, jako v mobilní verzi. Tahy v partiích tedy budete moci provádět nezávisle na tom, jestli je váš protihráč online. Každý den vás čekají nové výzvy a najdete tady i speciální herní módy, které byste v deskovkové variantě hledali marně.

Pokračování 13 / 14 Giant Robot Game Název projektu od vývojáře Filipa Hráčka sám o sobě prozrazuje, co vás tady čeká. Dostane se vám do rukou celý mechanický obr, se kterým se musíte popasovat s každou nástrahou. Nejdřív je ale potřeba si ho také poskládat a dobře vybavit. Součástek bude ve hře spousta a na vás je, abyste je dobře využili. Giant Robot Game je rogue-lite, takže po zničení jednoho mecha rovnou můžete začít s dalším a vytunit si ho zase trochu jinak. Prostředí hry je vytvořené v minimalistickém stylu, který má připomínat radary ze starých sci-fi. V dohledné době by mělo začít první testování pro veřejnost, takže sledujte hru na Steamu, pokud máte zájem. Zatím ale nevíme, kdy můžeme očekávat ostré vydání.

Pokračování 14 / 14 Back in Service O této novince, která vás postaví do role strojvedoucího pražského metra, jsme psali už na jaře. Back in Service uspělo na Startovači a ohlasy na první verze byly velmi pozitivní. Pro neznalého člověka byl ale trochu oříšek se ke hře dostat. To se ale brzy změní, protože hra Dominika Vojty zamíří na Steam v předběžném přístupu. Bude tak pro každého jednodušší prozkoumat metro v digitálním provedení. Datum vydání ovšem zatím neznáme.

