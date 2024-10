To nejlepší z říjnového Xbox Partners Preview. Várka nových hororů, oznámení Subnauticy 2 a epický Wuchang

Už je sice po všech velkých veletrzích, ale partneři Xboxu si přece jen našli ještě pár titulů k oznámení. A k našemu překvapení to nebyl vůbec špatný line-up.



Alan Wake 2: The Lake House Druhé příběhové rozšíření pro loňské pokračování Alana Wakea vychází 22. října, tedy už v úterý. Pokud máte Deluxe edici hry, dostanete se k němu bez dalšího placení. V The Lake House se chopíme role agentky Kiran Estevez z FCB, která míří do výzkumné stanice umístěné poblíž Cauldron Lake. I tentokrát Remedy využije nejen reálie z Alanova příběhu, ale propojí je tady se světem ze hry Control. Časově The Lake House spadá do stejného období, jako úvodní kapitoly Sagy z původní hry. V moment, kdy se obě setkaly, se příběh nového rozšíření již odehrál. Remedy se tentokrát snaží ještě víc zatlačit na hororovou atmosféru. Opět staví na tom, že se umění propojuje s realitou. Praktickou ukázku, jak takové propojení vypadá, můžete vidět přímo v traileru, kde z malby vyleze potvora zvaná The Painted, která jde naší hrdince okamžitě po krku. Estevez ale není žádné ořezávátko, přeci jen patří do řad FCB. Oproti Alanovi a Saze se za ní bude hrát trochu odlišně, k čemuž přispějí nové zbraně, které najdete právě jen ve výbavě těchto agentů. Navíc to není poprvé, co se potýká s nadpřirozenem. Remedy také vypichuje, že na rozdíl od prvního rozšíření není The Lake House souhrn několika menších kapitol. Místo toho dostaneme jeden ucelený příběh. Pokud jste již hru dohráli, do rozšíření se dostanete z hlavní nabídky. Jestli se ale do Alanovy druhé kapitoly teprve chystáte, obsah z rozšíření vám hra naservíruje plynule v průběhu hraní tak, jak si to vývojáři naplánovali.

Pokračování 2 / 11 Cronos: The New Dawn Bloober Team se může radovat z úspěchu své předělávky druhého Silent Hillu. Necelé dva týdny po jeho vydání oznamují další novinku. Cronos v sobě kombinuje brutalismus východní Evropy a retrofuturistickou technologii. Staneme se průzkumníkem pustin v budoucnosti, abychom našli trhliny vedoucí do Polska v 80. letech minulého století. Historii lidstva jednou provždy změnila jakási pohroma. V budoucnu neustále probíhají války proti hrozivým monstrům. Naším úkolem bude dostat se do minulosti a nalézt důležité osobnosti, které kvůli apokalypse přišly o život. Pomocí zařízení zvaného kolektor sesbíráme jejich esenci a vezmeme ji s sebou do budoucnosti. Podle ukázky je jasné, že Cronos bude hodně tlačit na příběh, ale nebude to čistě horor bez jakékoliv akce. Té bychom si měli dostatečně užít v pasážích, ve kterých uvidíme Polsko v budoucnosti. Po Silent Hillu v tento projekt mám celkem důvěru, z prvního traileru vypadá The New Dawn slibně. Výsledek bychom měli vidět v roce 2025, kdy se chystá vydání na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.

Pokračování 3 / 11 BlindFire Tuhle novinku můžete rovnou vyzkoušet. Kompetitivní střílečka Blindfire vyšla v předběžném přístupu jak na Xbox Series S|X, tak na PC. Na rozdíl od ostatních zástupců těchto žánrů je v něm světlo tou nejdůležitější součástí hratelnosti. Osvětlení v arénách je vypnuté. Abyste odhalili polohu nepřítele, musíte využít svoji výbavu. V prostoru se občas na chvíli rozjasní některý z objektů i sám o sobě. Je zkrátka potřeba hrát okolo světla. I když to z ukázky vypadá, že hratelnost bude rychlá, vývojáři v preview tvrdí opak. Máme se při hraní spoléhat na pomalejší taktiku. Zběsilé střílení se přeci jen nevyplatí už kvůli tomu, že jednoduše odhalíte svoji pozici. Hlavním herním módem je Bodycount, který lze hrát v režimu všichni proti všem, či v týmech. Během pěti kol musíte nasbírat co nejvíc bodů. I během týmového hraní vás ale mohou sejmout spojenci, takže orientace v prostoru je o to důležitější.

Pokračování 4 / 11 Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii Šílený spin-off série Like a Dragon zkombinuje japonské podsvětí s pirátstvím. Nová ukázka nám předvedla nejen Madžimovo bojové umění s šavlí v ruce, zároveň jsme se houpali na vlnách s jeho posádkou. Studio Ryu Ga Gotoku pirátění vzalo seriózně, a tak plavby budou hrát důležitou roli. Nejdřív ale ta hlavní věc. Mění se datum vydání. Místo 28. vyjde Pirate Yakuza in Hawaii už 21. února. Přepadávání dalších posádek je samozřejmostí. Každý poklad se bude hodit, protože naši kocábku si budeme moci náležitě vylepšit a upravit její vzhled. Ty pravé poklady, nebo tedy spíš hromada peněz, na Madžimu čeká ve zdejší pirátské zátoce, kde pevnou rukou vládne královna Michelle. Mimo jiné pořádá také námořní bitvy, ve kterých lze vydělat pořádný balík. Takže tady máme takovou obdobu pěstních soubojů z Like a Dragon Gaiden.

Pokračování 5 / 11 Mouse: P.I. For Hire Animace z 20. let minulého století ve hrách může fungovat parádně. To ostatně dokázal už Cuphead. Nyní to dokazuje i tato noirová střílčka, ve které se chopíme role myšáka detektiva. Budeme vyšetřovat případy ve světě naplněném jazzem a černou a bílou barvou. Nový trailer prozradil, že v příštím roce se Mouse kromě PC chystá také na Xbox Series S|X, PlayStation 5 a Nintendo Switch.

Pokračování 6 / 11 Subnautica 2 O vývoji dalšího pokračování podmořského survivalu víme díky nedávným finančním zprávám Kraftonu. Prezentace přinesla první filmeček a potvrzení, že další Subnautica vyjde s dvojkou v názvu. Její vydání v předběžném přístupu se chystá na příští rok pro PC a Xbox Series S|X. Rovnou bude součástí nabídky Game Passu. Na další platformy se nejspíš dostane až s ostrým vydáním. Důvod, proč tým z Unknown World zvolil předběžný přístup, je jednoduchý. Chtějí do hry zapracovat zpětnou vazbu a poskytnout ji už od úvodních verzí co největšímu množství hráčů. Zkrátka stejná strategie jako u předchozích Subnautik. Rozdílu ale bude jinak dost. Do hraní se budeme moci pustit v partě čítající tři členy. Společně se vydáme na úplně novou planetu. Můžeme počítat také s vylepšenými nástroji, stavbou základny i plavidly.

Pokračování 7 / 11 Animal Well Tahle logická plošinovka je jedním z kandidátu na nejlepší nezávislou hru letošního roku. V rozsáhlém světě se ukrývá spousta tajemství a je jen na vaší domýšlivosti, jestli je dokážete odhalit všechny. Tvůrce Animal Well si dal záležet na tom, aby od jednoduchých hlavolamek jeho hra obsahovala také hádanky, jejíchž vyřešení hráčům zabere klidně několik let. Doposud byla Animal Well dostupná na PC, PS5 a na Switchi. Od dnešního dne si ji mohou užít i hráči na Xbox Series S|X.

Pokračování 8 / 11 Mistfall Hunter Na první dobrou vypadá Mistfall Hunter jako další z řady souls-like akcí. Místo toho ale tento žánr snaží naroubovat na extrakční RPG. Budeme se vydávat na mise ve světě, který si již prošel Ragnarökem. Bohové se mezi sebou pobili a zanechali po sobě pořádnou paseku. Živé bytosti, kterým se podařilo přežít, se zbláznily nebo zmutovaly. Zachránila se jen malá část lidstva. Do toho se navíc zamíchá jakýsi dívka, která povolává hrdiny ze světa mrtvých. Jedním z nich jsme i my. Buď sólo nebo s dalšími dvěma spoluhráči se budeme vydávat na výpravy za šťavnatými odměnami. Abychom je ale získali, musíme se pobít se všemi mutanty a někdy nám zkříží cestu i polobohové. A nesmíme zapomínat ani na další skupiny hráčů, které si mezi sebou půjdou po krku. Souboje v Mistfall Hunter mají být rychlé a dynamické. Vše uvidíme z pohledu třetí osoby. Vybrat si můžete z klasických fantasy povolání - žoldák, kouzelník, lučištník a cosi jménem Shadowstrix. Každé z nich disponuje nejen odlišnou zbraní, ale i setem osmi unikátních schopností. Datum vydání zatím neznáme, už se ale můžete přihlásit do plánovaného beta testu.

Pokračování 9 / 11 Phasmophobia Tahle multiplayerová hororovka patří mezi oblíbené záležitosti na PC. Už 29. října si ji budeme moci zahrát i na Xboxu Series S|X a PlayStationu 5, kam dorazí i s podporou virtuální reality. Společně s kamarády se stanete lovci duchů, kterých od vydání první verze přibylo do hry opravdu dost. K jejich odhalení a chycení máte spoustu různých pomůcek, ale i s nimi musíte být ostražití a hlídat si záda, aby si na vás náhodou některý z duchů nepočíhal.

Pokračování 10 / 11 Wuchang: Fallen Feathers Nejspíš nejpůsobivější ukázkou je nová hra od čínského studia Leenzee, která nás zavede do pozdního období dynastie Ming. Vývojáři pracují s tématy temného fantasy a v novém traileru nešetří záběry přímo z hraní. Od pohledu bude mít Wuchang blízko k souls-like žánru. V soubojích, kde bojová umění a magické schopnosti budou hrát prim, se postavíme různým záporákům. S dalšími novinkami jsou tvůrci zatím strozí, a tak si musíme vystačit s tím, co jsme již věděli dříve. Wuchang: Fallen Feathers vychází na PC, Xbox Series S|X a PlayStation 5 v průběhu příštího roku. Ode dne vydání pak bude součástí nabídky Game Passu.

Pokračování 11 / 11 FBC Firebreak Remedy otevřelo prezentaci s Alanem a uzavřelo ji se zbrusu novou hrou. FBC Firebreak je již několikrát avizovaná kooperační akce ze světa Controlu. V ní nás čekají mise pro tři hráče plné paranormálních jevů a potvor, které můžeme rozmetat jednou z mnoha pomůcek ve výbavě agentů. V příštím roce dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X a rovnou bude součástí jak Game Passu, tak dražších variant PS Plus. Tvůrci upozorňují, že tohle není pokračování Controlu. Na něm se pracuje také, ale Firebreak je úplně jiný projekt, který se od ostatních liší i odlehčenějším nádechem. Pro Remedy je to první multiplayerovka. Spíš bychom ji měli nazývat spin-offem série. Půjde čistě o PvE záležitost, proti ostatním hráčům soupeřit nebudeme. Proti paranormálnu budeme nejen bojovat, zároveň ho využijeme jako zbraň. V tomhle směru jsou zatím tvůrci tajnůstkáři. Už z traileru je ale poznat, že si přichystali pár netradičních specialitek. Jejich výčet se bude po vydání dále rozrůstat. Firebreak má přeci jen být hra jako služba s dlouhodobou podporou, i když ho tak vývojáři přímo neoznačují.

