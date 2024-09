To nejlepší ze zářijového State of Play. Dorazí pokračování Ghost of Tsushima, remaster Horizon Zero Dawn a rozšíření pro Astro Bota

Společnost Sony se v dnešních brzkých ranních hodinách představila se svou akcí State of Play. Představilao pokračování Ghost of Tsushima, rozšíření pro Alan Wake 2 a remaster Horizon Zero Dawn.



1 / 13



Ghost of Yōtei Nejedná se sice o přímé pokračování vydařeného Ghost of Tsushima, ale jako duchovního nástupce bychom tuto hru brát mohli. V tomto novém japonském dobrodružství od studia Sucker Punch s názvem Ghost of Yōtei se podíváme do okolí sopky Jótei v 17. století. Zhostíme se role bojovnice Acu, která jak z traileru vyplývá nečelí lehké situaci a je na útěku před róniny, kteří ji pronásledují. Trailer toho neprozradil mnoho, kromě opět dechberoucího zpracování japonské krajiny. Ghost of Yōtei dorazí na PlayStation 5 příští rok. Blíže se hře věnujeme ve zvláštním článku.

Pokračování 2 / 13 Alan Wake 2 - Lake House Expansion Fanoušci pořádného hororu mohou jásat. Alan Wake 2 se dočká dalšího rozšíření nyní s názvem The Lake House. Alan Wake 2 při svém vydání sklidil velmi pozitivní hodnocení a není se čemu divit. Remedy parádně zvládá jak dávkování tak vyprávění pravého psychologického hororu. Nemluvě o jejich unikátnímu přístupu ke kombinaci hraných pasáží spolu s herními cutscénami. The Lake House vypadá z krátkého teaseru jako kdyby Alan Wake potkal Control. Možná je to tou atmosférou interiéru nebo také zmínkou o Bureau, které pokud jste hráli Control moc dobře znáte. Nové rozšíření dorazí již v říjnu letošního roku na PlayStation 5, PC a Xbox Series X/S.

Pokračování 3 / 13 Horizon Zero Dawn Remastered Remasterů PS4 klasik není nikdy dost. Toto pravidlo potvrzuje i předělávka hitu Horizon Zero Dawn, který minimálně už v traileru vypadá nádherně. Na vylepšení pracují vývojáři z Guerilla Games spolu se studiem Nixxes a nechali se slyšet, že aby byl grafický pokrok opravdu znát, rozhodli se opět natočit desítky hodin rozhovorů v motion-capture studiu, aby mimika byla na stejné úrovni jako zbytek hry. Horizon Zero Dawn ve své době sklidil kladné hodnocení jak od kritiků, tak hráčů. Krásný otevřený svět s originálním nápadem robotických dinosaurů zaujal nemalé množství hráčů po celém světě. Poté se k tomu přidal ještě lepší a větší druhý díl, Horizon Forbidden West. Právě tomu se vývojáři snaží po grafické stránce vyrovnat. Horizon Zero Dawn Remastered dorazí 31. října na PlayStation 5 a PC.

Pokračování 4 / 13 LEGO Horizon Adventures LEGO hry jsou populární mezi všemi věkovými skupinami ať už díky své odlehčenosti nebo pohodové hratelnosti. LEGO Horizon Adventures se má nést ve stejném duchu a doručit rodinný zážitek. Příběh i v této podobě Horizonu bude sledovat Aloy, hlavní postavu původních her. Ta se ve vzdálené budoucnosti, kde je svět postaven z LEGO kostek a obýván živočichy připomínajícími dinosaury, vydá na cestu za svým osudem. Tento zážitek bude možné hrát jak sólo, tak v kooperaci, která může být online i lokálně. Nebude chybět možnost své postavy obléknout do zajímavých kostýmu jak je u LEGO her zvykem. Budete prozkoumávat, bojovat a samozřejmě stavět, klidně i celou vesnici. LEGO Horizon Adventures vychází 14. listopadu na PlayStation 5, Nintendo Switch a PC.

Pokračování 5 / 13 Dragon Age: The Veilguard Pokračování populární značky od BioWare čekal na State of Play díky únikům asi každý. To ovšem nic nemění na tom, že se nám nový Dragon Age představil s delším gameplay trailerem, kde hrdinové bojovali s drakem Coriusem. Hra nejen že hra vypadá nádherně, boss fight ve videu je také pěkná makačka. Boj jsme mohli vidět z pohledu postavy, jehož třída byla zřejmě Mág a dlouho jsem už neviděl takto pěkně svižného a pohyblivého mága. Příběh Veilguardu nás zavede na Thedas, místo, kde zkorumpovaní bohové rozpoutali peklo. Svět se nachází uprostřed mnoha občanských válek a frakce se rozpadají. Thedas potřebuje zachránit a kdo jiný by to mohl udělat, nežli my v roli hlavního hrdiny. Jako v každém Dragon Age na to, ale nebudeme sami a kontrola týmu bude opět hrát důležitou roli. Dragon Age: Veilguard vychází 31. října na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Pokračování 6 / 13 Astro Bot Plošinovka Astro Bot vyšla ani před měsícem a vývojáři už nám představují rozšíření. V traileru můžeme vidět, že bezplatné rozšíření nabídne pět nových online speedrun úrovní spolu s dalšími deseti Boty, kteří potřebují zachránit. To ovšem není vše, vývojáři si šetří ukázky dalšího obsahu aby je mohli ukazovat pěkně postupně. Rozšíření dorazí někdy během podzimu na PlayStation 5. Bohužel to je vše, co prozatím víme.

Pokračování 7 / 13 Metro Awakening Akce od Sony se netočí pouze kolem konzole PlayStationu, ale také kolem virtuální reality. V novém traileru pro Metro Awakening, který se chystá na PlayStation VR2, nám vývojáři z Vertigo Games představili nejen datum vydání, ale i pohled na hru, která vypadá skvostně. Metro Awakening nás zavede opět do podzemí Moskvy, kde je útočiště pro lidi, kteří přežili nukleární pohromu. Zhostíme se role Serdara, doktora, který v monstry zmítaném metru hledá svou ženu a léky, které by jí pomohli s její závažnou nemocí. Vývojáři se snaží jít ve šlépějích původní série Metro a tak dojde na přestřelky s mutanty a žoldáky, kde vám bude k dispozici arsenál ručně vyrobených zbraní. Do podzemí se vydáme již 8. listopadu letošního roku.

Pokračování 8 / 13 Monster Hunter Wilds Svůj prostor během prezentace dostalo i pokračování veleúspěšné série Monster Hunter s podtitulem Wilds. Capcom si pro nás připravil trailer, kde hlavní roli hraje monstrum zvané Arkveld. To má na svědomí události, které pohání samotný příběh hry. Arkveld je bezpochyby majestátní a děsivý výtvor přírody, krom toho s jedná také o druh, který má být už dávno vyhynulý. Krom toho jsme samozřejmě viděli i jiná monstra, která řekněme si upřímně taktéž vypadají skvostně a děsivě zároveň. Monster Hunter Wilds kromě nového příběhu nabídne také nové funkce. Dočkáme se mountů, kteří budou nápomocní například s hledáním monster. Také si na jejich zádech budete moci přepínat mezi zbraněmi, což je dosud v sérii neviděná funkce. Také dojde na změnu počasí přímo během mise, což v předešlých dílech série bylo nepředstavitelné. Na lov monster se vydáme 28. února 2025 a hra bude k dispozici na PlayStation 5, Xbox Series X/S a PC.

Pokračování 9 / 13 Stellar Blade - Nier: Automata DLC Jedna z PS5 exkluzivit Stellar Blade se dočkala příjemného oznámení. Spojí totiž síly s populární značkou Nier: Automata. Tato kolaborace rozhodně přinese mnoho skvělého, přeci jen jsou si obě hry v mnohém podobné. Bohužel jsme nedostali žádné konkrétní informace o tom, jak to bude vypadat, ale trailer také prozradil přidání fotorežimu a vydání soundtracku na digitálních platformách, který je dostupný již v tuto chvíli.

Pokračování 10 / 13 The Midnight Walk Jedinečně vypadající adventura od studia MoonHood se na State of Play představila v rozhodně dechberoucím traileru. Vývojáři vsází na originální grafické zpracování doplněné o stop motion animace. V této hře se zhostíme role bytosti The Burned One, která se spřátelí s další bytostí zvanou PotBoy. Společně se vydají na cestu pěti misemi, kde potkají řadu nebezpečí, ale i přátel. PotBoy nabídne naší hlavní postavě možnost si posvítit na cestu tímto hrůzostrašným světem sužovaným konfliktem. Rozhodně nejzajímavější na celé hře je její vizuální zpracování, které vychází ze skenování ručně vytvořených hliněných modelů. The Midnight Walk si zahrajeme na PlayStation 5 i PlayStation VR2 už na jaře 2025.

Pokračování 11 / 13 Dynasty Warriors: Origins Fanoušci série Dynasty Warriors mohou jásat. Na State of Play jsme se dočkali data vydání nadcházejícího dílu s podtitulem Origins. V tomto velkolepém dobrodružství, kde budete čelit tisícové armádě úplně sami se podíváme do Číny, kde se přesvědčení hrdinů protínají. Na bojišti se utkáte s obrovskými armádami nepřátel ve velmi akčním stylu. Série Dynasty Warriors je známá svým akčním a adrenalinovým přístupem k boji a zde tomu nebude jinak. Kromě boji jeden proti tisíci bude také možnost spolupracovat se svými spojenci a vydat se do boje společně. V tom případě o výsledku boje rozhodnou nejen vaše bojové dovednosti, ale také umění taktizovat. Dynasty Warriors: Origins dorazí 17. ledna 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.

Pokračování 12 / 13 Hell is Us Tato znepokojivá akční adventura od vývojářů z Rogue Factor se předsavila vnovém gameplay traileru. V Hell is Us se ocitneme ve světě zmítaném občanskou válkou a záhadnou chorobou, která tvoří nadpřirozené bytosti. Tyto bytosti nejsou nijak jednoduché na zabití jelikož moderní zbraně na ně nefungují. Proto má náš hlavní hrdina k dispozici meč z jiného věku a dron, které mu pomohou prosekat si cestu skrz nepřátele a přijít na to, odkud se berou. V traileru jsme mohli právě tyto znepokojivé bytosti vidět a upřímně nahání hrůzu už od pohledu. Meč každopádně vypadá, že jim dokáže ublížit a nabízí tak naději na spasení. V Hell is Us nebude k dispozici žádná mapa ani kompas natož úkolové značky. Vše bude v režii hráče. Hell is Us dorazí na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S někdy v příštím roce.

Pokračování 13 / 13 ArcheAge Chronicles ArcheAge Chrincles je multiplayerové akční RPG, nebo také MMORPG, od vývojářů z XLGAMES. V tomto již druhém díle série se podíváme na Auroriu. Tam se jako zkušený průzkumník vydáte na cestu za poznáním starobylých ruin a záhadného pádu vzducholodě, což vás dostane přímo do spletí záhadných okolností této katastrofy. Hratelnost ArcheAge Chronicles staví na základech MMORPG, ale inovuje svým akcí nabitým soubojem, kde budete mít možnost vytvářet si buildy podle svého gusta. K dispozici bude také mnoho bojových stylů od zaměření na boj zblízka až po magii. Budete také lovit, těžit, vyrábět nebo farmařit. Hra dorazí v příštím roce na PlayStation 4 a 5, Xbox Series X/S, Xbox One a PC.

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM+ Odemkněte si exkluzivní obsah a videa bez reklam na devíti webech. Chci Premium a Živě.cz bez reklam Od 41 Kč měsíčně Už mám předplatné. Přihlásit se