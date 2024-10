Tomb Raider se v únoru vrátí s remastery dalších tří klasických dílů. Kolekce vylepší grafiku a ovládání

Poté, co studio Aspyr ve spolupráci s Crystal Dynamics loni vydalo kladně přijatou remasterovanou kolekci s prvními třemi díly legendární série Tomb Raider, nezastavují. Od 14. února 2025 bude na PC, PS4, PS5, XO, XSX a na Switchi k dostání kolekce Tomb Raider IV-VI Remastered. Cenově vychází na 28,99€, tedy zhruba 730 Kč. V ní najdete díly The Last Revelation, Chronicles a The Angel of Darkness ve vylepšené podobě.

Oznámení nepřišlo jen tak náhodou. Je to už 25 let od původního vydání The Last Revelation. Stejně jako v loňské kolekci i tentokrát platí, že si během hraní kdykoliv budeme moci přepnout mezi původní grafikou a remasterovanou podobou.

Nutno podotknout, že jde o remaster pouze vizuální. Do hratelnosti jako takové se nezasahovalo. Samotné ovládání ale bude přece jen o něco pohodlnější. I když můžete použít původní schéma, moderní nastavení vám umožní lépe ovládat kameru i Lařiny pohyby. V nastavení najdete také možnost zapnout zobrazení ukazatele životů při bossfightech.

Vedle toho na PC i konzolích můžeme očekávat implementaci achievementů a trofejí. Zároveň ani tato kolekce nepřijde o foto mód, který byl v té minulé velmi oblíbený. Jeho funkce se ještě o něco rozšíří, takže herní fotografové se ve vylepšeném prostředí těchto tří dobrodružství jistě do sytosti vyřádí.

Zdroj: PS.Blog