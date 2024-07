Tony Hawk na drogách. Přesně tak by se dala popsat psychedelická hra Skate Story

Devolver nám hru, ve které se skleněný démon prohání na prkně podsvětím, představil už v roce 2020. Stále neznáme datum, kdy bude mít Skate Story svoji premiéru. Někteří novináři si ho ale nedávno měli možnost vyzkoušet a vypadá to, že zážitek je to minimálně neobvyklý. Dost vám samo o sobě řekne to, že naším cílem v této hře je sníst Měsíc, protože náš skleněný skejťák je prostě hladový, a tak uzavřel pakt s ďáblem, aby se mohl vydat na cestu.

I když zápletka nemusí vůbec dávat smysl, Skate Story se prý nebojí pustit do filozofování o životě, smrti a o tom, jaký je jízda na skateboardu balzám na duši. Do toho nás při hraní bude doprovázet synthwave soundtrack. Hratelnost má být hodně arkádová a i nezkušení skejťáci podle všeho nebudou mít problém vystřihnout pár efektních triků. Musíte ale dávat pozor na každý hrbol a malou překážku. Skleněné tělo našeho démona se rozsype po každé kolizi.

Když se ale postaví do cesty nepřítel, je srážka žádoucí. Triky nejsou jen na parádu, pokud vám podaří vystřihnout parádní kombo, zasadíte zlořádovi pořádnou ránu. Naopak jestli jen budete opakovat to samé stále dokola, moc daleko nedojdete. Nejeden z dalších démonů tohoto prazvláštního světa má na vás pifku, protože jízda na skejtu je něco zapovězeného.

Ani netřeba zmiňovat, že Skate Story vypadá unikátně i graficky. To je jasné při prvním pohledu na trailer či obrázky. Tímto krásně záhadným světem nás provede bělavý králíček jako z Alenky v říši divů. Během svých cest budeme sbírat duše, za které si pak můžeme odemykat nová prkna a kolečka pro skejt. Jestli budou mít odlišné vlastnosti, nebo půjde jen o věc kosmetického rázu, není zatím jasné.

Původně mělo Skate Story vyjít už loni, nyní u něj na Steamu svítí pouze rok 2024. Je jasné, že tvorba zabere spoustu času, když ještě vezmeme v potaz, že jde o výtvor jediného vývojáře. Sam Eng je sám vášnivým skejťákem a svou zálibu se rozhodl převést do herního světa v netradiční podobě. Snad tedy i výsledek bude stejně povedený jako demo. Oznámená je ale jen PC verze a nevypadá to, že by se momentálně počítalo s vydáním pro konzole.

Zdroj: Rock Paper Shotgun, Games Radar