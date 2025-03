Tony Hawk's Pro Skater 3+4 vychází v červenci na PC a konzole. Přidá se i Doom Slayer, pokud si za něj připlatíte

Před pěti lety se na scénu vrátila skejťácká série Tonyho Hawka s předělávkou prvních dvou dílů. I když byla vychvalovaná, nebylo jasné, jestli se na ní bude dále stavět. Fanoušci této arkády se ale přeci jen dočkají novinky. Sice to není zbrusu nové pokračování, ale ani balíkem s vylepšeným třetím a čtvrtým dílem nepohrdneme. Tony Hawk's Pro Skater 3+4 vychází 11. července na PC, PlayStation 4 a 5, Xbox One a Series S|X a nebude chybět ani na Switchi. Hned v den vydání ho také najdete v nabídce Game Passu.

Vypadá to, že i tentokrát se při tvorbě nových verzí pracovalo s původními daty, ale grafika byla vylepšená tak, že ve výsledku hry vypadají spíš jako remaky. Není to ale jen grafika, která dozná vylepšení. Vedle starých známých skejťáků, parků, triků a hudby přibyde i několik nových.

Ke klasické kampani se přidává také režim New Game+, multiplayer fungující skrz platformy či rozšířené nástroje pro tvorbu vlastního obsahu. Sáhlo se také na ovládání hry. Pokud jste hráli zmíněnou kompilaci prvních dvou dílů z roku 2020, tak by vám měly tyto novinky do ruky sednout okamžitě. A když to nepůjde tak hladce, můžete naskočit do tutoriálu, kterým vás provede přímo Tony Hawk.

O vývoj se stará tým z Iron Galaxy Studios, který má bohaté zkušenosti hlavně s portováním. Stojí například za PC verzemi několika her od PlayStationu a s Microsoftem spolupracoval v minulosti taktéž. Chlubí se tím, že v nové grafice si Pro Skater 3+4 můžeme zahrát až v rozlišení 4K. Letmo nám také ukázali aquapark, jednu z nových map.

Doom Slayer na skejtu, ale jen v Deluxe edici

Jestli se už nemůžete dočkat, až si pořádně zaskáčete, s předobjednávkou dostanete možnost vyzkoušet si demo ve dvěma jezdci a levely už v červnu. To platí na všech platformách s výjimkou Switche. Když si ještě navíc připlatíte za digitální Deluxe edici, můžete se do plné verze pustit už od 8. července. Ta vás vyjde na 70€, tedy nějakých 1 750 Kč.

Dražší edice vám ale nezajistí jen předčasný přístup, do hry přidá také několik nových skejtů, oblečení a bonusovou hudbu. Největším lákadlem ale určitě jsou Doom Slayer a Revenant, kteří také mohou řádit v parcích v doprovodu naprostých klasik. Ještě je navíc k dostání fyzická sběratelská edice, která kromě všech výše zmíněných benefitů přihazuje do balení i exkluzivní skateboardovou desku.