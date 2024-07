Total War: Pharaoh dostal velké rozšíření zdarma. Dynasties přidává nové civilizace a zdvojnásobí velikost mapy

Poté, co nejnovější díl ze série Total War byl hráči přijatý dost rozporuplně, změnilo studio Creative Assembly svoji strategii. První expanzi High Tide vydali v rámci updatu zdarma, stejně tak se mezi všechny hráče dostane i novinka Dynasties. A není to žádný prcek. Jedním z hlavních přírůstků je čtveřice nových civilizací, které se ve středověkém světě zapojí do boje - Babylon, Asýrie, Mykény a Trója.

Každá civilizace přichází z unikátními vlastnostmi a doprovodí je i vůdci z reálné historie. Pod čtyři hlavní pak spadá ještě 25 menších frakcí, mezi kterými najdeme například Eoly, v jejichž čele stojí legendární Achilleus. S novými jednotkami a národy se vydáme do nových částí světa. Rozloha herní mapy je díky Dynasties téměř dvojnásobná. Během průzkumu narazíte na spoustu nových osad a historických pamětihodností. Aby byly přesuny po rozlehlejším světě pohodlnější, přibyly také nové námořní cesty.

Aktualizace se nejmenuje Dynasties jen tak pro nic za nic. Ve Pharaoh nyní najdete systém dynastií, který je propracovaný a dovoluje vám více kontrolovat osudy vašich vládců a kdo bude dál přebírat jejich místo na trůnu. Zemřít sice může jako hrdina na bitevním poli, ale je potřeba mít už připraveného nástupce. Do toho se motají sňatky, které mohou zamíchat politickou situací.

A když je situace příliš vypjatá, vyrážíme do bitev. Dynasties přináší velké změny i v tomto ohledu. Nových či přepracovaných jednotek je přes 150. Pharaoh se tak postupně mění na hru, kterou jsme očekávali už při původním vydání. Pokud hru máte ve své knihovně, rozšíření Dynasties už by pro vás mělo být k dispozici.