Trilogie Dragon Age mohla vyjít ve vylepšené podobě. EA nemělo zájem

Studio BioWare má za sebou těžkou dekádu. Nepovedl se Anthem, Mass Effect: Andromeda a snad nejhůře na tom je jeho nejnovější počin - Dragon Age: The Veilguard. Osud této fantasy značky je v současnosti nejistý, tým se aktuálně soustředí na pokračování Mass Effectu. Z rozhovoru s veteránem Markem Darrahem na kanále MrMattyPlays jsme se dozvěděli, že si ve studiu pohrávali s myšlenkou na návraty předchozích dílů.
Podle Darraha je pro EA nejlepším krokem se sérií Dragon Age remasterovaná trilogie v podobném stylu, jako jsme před pár lety dostali Mass Effect: Legendary Edition. Tato myšlenka prý existovala už v době, kdy sám ještě v BioWare působil. Součástí týmu byl od 90. let a prožil si celý vznik značky Dragon Age. Dle jeho slov ale EA obecně nemá zájem o remasterování svých starších her, i přesto, že hráči po takových návratech volají.
Další z návrhů se týkal dokonce kompletního remaku prvního dílu. Jedním z hlavních důvodů, proč nakonec k ničemu takovému nedošlo, je nedostatek zdrojů. Vedení EA nerado dává studiím víc peněz, než je potřeba a stejně tak se zdráhá nabírání nových posil do týmu. Remasterovat Dragon Age by v porovnání s Mass Effectem bylo náročnější také kvůli tomu, že s technologií, na které stojí Origins, by se vývojáři museli učit v podstatě od začátku.
Původní plány BioWare s Dragon Age nebyly vůbec rozsáhlé. Origins měly existovat jako samostatné dobrodružství. Důvod, proč se k němu nakonec vrátili s pokračováním, je jednoduchý. Díky úspěchu a dostatku pozornosti získali vývojáři zdroje na další díl. Darrah přiznává, že u dvojky neodvedli dobrou práci s uvedením hry. Dostatečně nepřipravili fanoušky na změnu. Oproti Origins se změnila spousta věcí, což vedlo k rozporuplným reakcím.
Mnohem horším přijetím si ale prošel nejnovější Veilguard, u jehož dlouhosáhlého vývoje Darrah také byl. Říká, že jde v podstatě o 4 projekty sešité dohromady. Nejvíc je na něm vidět, že se s ním počítalo jako s live service hrou, kterou následně horkou jehlou přešívali zpět do singleplayeru.
Několikrát se měnilo vedení projektu, přičemž každý přišel s vlastní vizí. Jedním z hlavních faktorů selhání je dle něj to, že Veilguard jednoduše zaspal dobu. V době, kdy nabíral určitou formu, nejvíc letěly v kinech marvelovky, které měly na pojetí Veilguardu nemalý vliv. Než se ale hra dostala do rukou hráčů, tenhle styl se lidem přejedl jak ve filmech, tak očividně i ve hrách.