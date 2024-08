Tvůrci Destiny propouští. Bungie se smrsklo o několik stovek zaměstnanců. Část utvoří nový tým v PlayStation Studios

Přes studia PlayStationu už letos sice vlna propouštění prošla před několika měsíci, ale nyní přichází další rána týkající se konkrétně studia Bungie. Tvůrci MMO střílečky Destiny propouští 220 zaměstnanců, tedy zhruba 17 % celého týmu a 155 dalších vývojářů utvoří nový tým pod hlavičkou PlayStation Studios, kde bude vznikat nová akční sci-fi fantasy značka. Bungie se v budoucnu bude soustředit čistě na další vývoj Destiny a dokončení Marathonu.

CEO Pete Parsons jako důvod uvádí celkové zvýšení nákladů a změny v herním průmyslu jako takovém. Kromě oznámených projektů prý v Bungie vznikalo několik dalších novinek, čímž se talent vývojářského týmu příliš rozmělnil. Vzhledem k tomu, že každý projekt vyžadoval nemalý počet vývojářů, studio postupně nabobtnalo do neudržitelné velikosti. Nepomohl ani fakt, že rozšíření Lightfall pro Destiny 2 nedosahovalo obvyklé kvality, kvůli čemuž došlo k odkladu Marathonu a nejnovější expanze The Final Shape, která aktuálně patří mezi ty nejlépe přijaté.

Na sociálních sítích můžeme vidět, že Bungie se se špatnými zprávami vypořádává opravdu špatně. Někteří zaměstnanci se o svém propuštění dozvěděli právě až po zveřejnění této zprávy. Jiní poukazují na to, že akvizice Bungie společností Sony v červenci roku 2022 měla této situaci předejít, čímž se vedení studia tehdy nijak netajilo. Což ale už dávno neplatí, Bungie se s propouštěním muselo potýkat už koncem minulého roku.

Smršť negativity se snesla také přímo na Parsonsovu hlavu, který po tomto oznámení uzamknul svůj účet na X. Nyní už jsou jeho příspěvky opět dostupné, ale kromě toho, že sdílel zprávu o propouštění, se k němu nijak víc nevyjadřuje. Dnes již bývalí členové Bungie se ale nedrží zpátky a hází vinu na Parsonsovu hlavu. Po zmíněné akvizici prý neváhal rozhazovat spoustu peněz za drahá auta.

Na jednu stranu je to další ze série špatných zpráv, na druhou stranu byla situace v Bungie špatná dlouhodobě. I když měli úspěšnou live-service hru v podobě Destiny 2, těžko to stačí na uživení týmu čítajícího přes 1000 zaměstnanců. V průběhu let musela vzniknout spousta prototypů, o kterých nejspíš nikdy neuvidíme. Tak snad alespoň avizovaná akce kombinující sci-fi a fantasy, která vzniká v nově zformovaném týmu, neupadne v zapomnění.

Zdroj: Bungie