Tvůrci legendární série Gothic končí. Prozradil to jeden ze zaměstnanců studia

I když se může zdát, že problémové období herního průmyslu pomalu odeznívá, objevuje se stále více případů propouštění a uzavírání studií. Vypadá to, že řada došla i na německé studio Piranha Bytes, které se do srdcí hráčů zapsalo hlavně díky své fantasy RPG sérii Gothic. Jako první s touto informací přišel polský web CD-Action s odvoláním na vyjádření jednoho z členů týmu. Studio prý mělo ukončit svoji činnost s posledním červnovým dnem. Na herním trhu působilo 27 let.

O tom, že tým není zrovna v nejlepší stavu, se mluvilo už začátkem roku. Na spekulace komunity ale přímo vývojáři odpověděli na sociálních sítích s tím, že vše sice není tak růžové, ale končit se rozhodně nechystají. V lednu byli ve fázi, kdy se snažili najít partnera pro svůj další projekt. Bohužel to ale vypadá, že se nezadařilo. Společnost Embracer Group tak má na kontě další věhlasné jméno, které pod jeho vedením zavřelo krám.

Kromě Gothica má Piranha Bytes na kontě také podařenou sérii Risen. V posledních letech jste o nich mohli slyšet hlavně díky Elexu, který kombinuje prvky sci-fi a fantasy. U hráčů si ale moc popularity nevysloužil. Tým měl v plánu vrátit se ke svým kořenům a vytvořit další temné fantasy RPG, které měl pohánět Unreal Engine 5. I když se studio ani vydavatel k této situaci nevyjádřili oficiální cestou, nevypadá to, že se tohoto projektu někdy v budoucnu dočkáme.

Pokud čekáte na remake prvního dílu série Gothic, tak se nemusíte lekat. Piranha Bytes na něm nepracovalo. Jeho vývoj má na starosti studio Alkimia Interactive, které také spadá pod hlavičku společnosti Embracer Group. Tak snad v tomto případě nenastane podobný scénář ještě předtím, než tento očekávaný návrat spatří světlo světa.