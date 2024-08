Tvůrci The Dark Pictures Anthology oznámili nový projekt. Directive 8020 nás postaví proti smrtícím mimozemšťanům

Supermassive Games, které můžete znát díky jejich hororovkám The Quarry nebo Until Dawn, nás vezmou na zcela novou cestu. V novém titulu Directive 8020 se podíváme dvanáct světelných let od Země na planetu obývanou smrtící rasou mimozemšťanů.

Hlavní hrdinka, která bude ztvárněna herečkou Lashanou Lynch se svou posádkou ztroskotá na neznámé planetě a bude muset bojovat o holý život. Planetu obývá mimozemská rasa, která dokáže napodobovat svou kořist.

Hru bude pohánět Unreal Engine 5 a jak je u Supermassive zvykem, čeká nás zážitek plný filmových scén. Studio se ovšem také rozhodlo lehce okořenit hratelnost a Directive 8020 tedy nabídne i hrozby v reálném čase spolu se stealth hratelností. Hra má dorazit někdy v roce 2025 a bude dostupná na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.