Two Point Museum z vás udělá kurátora neobyčejné sbírky. Tým Two Point představil další díl své série tycoonů

Pokud jste viděli filmovou Noc v muzeu, dobře víte, že se na výstavách o historii mohou dít velmi zvláštní věci. To si vyzkoušíme na vlastní kůži s novinkou Two Point Museum, která "vychází už brzy" na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Jde o další díl ze série oblíbených tycoonů od studia Two Point, které dříve zpracovalo nemocniční prostředí a postavilo vás také do role ředitele vysoké školy.

Jak u tohoto žánru bývá zvykem, pod palcem máte první poslední. Posíláte výzkumníky na výpravy, rozhodujete o rozmístění vzácných kousků, staráte se o personál a samozřejmě se také snažíte co nejvíc zaujmout návštěvníky vašeho muzea. Tentokrát ale nezůstaneme jen v prostorách samotné výstavy. Zapojit se můžeme právě i do hledání nových objevů.

Série Two Point se nikdy nebrala úplně vážně a stejný případ to bude i v muzeu, což můžete jasně vidět v traileru, který doprovodil oznámení. Dinosauři, nástěnné malby, pralidi, to je jen pár věcí, které budete moci mít ve své výstavce. Abyste návštěvníka pořádně zaujali, nebude stačit pouze rozházet exponáty po budově, je potřeba zážitek udělat náležitě interaktivní. K tomu nám vývojáři jistě poskytnou spoustu možností, které představí během dalších ukázek.