Ubisoft chce vydat deset her ze série Assassin's Creed během pěti let. Remake Black Flag nemá být daleko

Loni v létě přinesl web Kotaku zprávu o tom, že v Ubisoftu vzniká remake pirátského Assassin's Creed IV: Black Flag. I když stále nepřišlo jeho oznámení, objevily se další informace, tentokrát od Insider Gaming. Podle nich přepracovaná verze nemá k vydání tak daleko, jak by se mohlo zdát. Situace se možná kvůli odkladu Shadows změnila, ale Ubisoft s ním měl počítat na listopad roku 2025.

To není jediná věc, o které se v nové reportu mluví. Ubisoft do toho chce se sérií Assassin's Creed zase pořádně šlápnout. Během následujících pěti let má vyjít deset her spadajících do této značky. Kromě nové verze Black Flag mezi ně patří také již oznámený Jade pro mobily a projekt jménem Invictus, který má být zaměřený na multiplayer ve stylu Fall Guys.

Celá desítka novinek tedy určitě nebude složená z velkých pokračování, jakým mají být Shadows. Kolem Ubisoftu se v těchto dnech také hemží řeči o tom, že se zvažuje odkup společnosti čínským Tencentem, což vedení francouzského vydavatelství nepopřelo. Výsledek zatím ale není jasný.