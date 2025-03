Ubisoft nikam nezmizí, vytvořil dceřinou společnost s největšími značkami. Čínský Tencent vlastní její čtvrtinu

Obecně je známo, že se v posledních letech Ubisoftu nedaří. Došlo to až do takové míry, že se začalo spekulovat o agresivním převzetí společnosti. Rodina Guillemotů ale i nadále bude mít kontrolu ve svých rukách. Dosáhli toho s pomocí čínského giganta Tencent. Vytvořili novou, zatím bezejmennou dceřinou společnost, jejíž součástí jsou tři největší značky francouzského vydavatelství - Assassin's Creed, Far Cry a Rainbow Six.

Tencent přihodil investici 1,16 miliardy eur, díky čemuž si zajistil čtvrtinový podíl. Celkově je hodnota dceřiné společnosti odhadovaná na 4 miliardy. Ubisoft má nyní záruku hlasovacího práva na další dva roky a vlastnický podíl. CEO Yves Guillemot si od tohoto kroku slibuje, že se urychlí proces se změnami, které mají vyústit návratem na výslunní.

Pod novým manažerským týmem se spojí několik studií Ubisoftu, které budou dále pracovat na zmíněných značkách. Neznamená to, že ostatní velká jména zaniknou. Konkrétně byla ve zprávě pro investory řeč o sériích Ghost Recon a The Division.

Pod Ubisoft ale spadá mnohem více značek, které bychom rozhodně chtěli v budoucnu opět vidět. Zatím není jisté, jak to s nimi bude. Pocit nejistoty převládá i mezi zaměstnanci. I když v interních mailech se Guillemot snaží tuto změnu podat jako pozitivní novinku, dobře víme, jak to v uplynulých letech vypadá v herním průmyslu s propouštěním zaměstnanců.

Ubisoft si alespoň trochu může po tom všech oddechnout. Pochvaluje si přijetí novinky Assassin's Creed Shadows, kterou si podle nedávného oznámení zahrálo přes 3 miliony hráčů. Hodlají stavět také na pozitivních reakcích na Rainbow Six Siege X. Velký update pro jejich taktickou střílečku chystá ostrý start v červnu a promění ji v mnoha ohledech.