Ubisoft připravuje několik remaků starších asasínů. Plánuje navýšit kadenci vydávání dalších dílů

O skutečnosti, že by měly v Ubisoftu vznikat vylepšené verze úspěšných dílů ze série Assassin's Creed, se mluví už dlouhou dobu. Loni v červenci se objevily spekulace ohledně předělaného Black Flag a podobně se mluvilo i o jedničce. Sice stále nevíme, které díly můžeme očekávat, ale už je potvrzené, že remaky některých starších dílů vznikají. Prozradil to sám Yves Guillemot, CEO společnosti Ubisoft.

Není to tedy žádná podpultová informace ani únik. Rozhovor, ve kterém toto prohlášení zaznělo, vyšel přímo na stránkách Ubisoftu. V případě předělávek mluvil v množném čísle, takže je jasné, že jich bude vícero. Nedávali bychom ale moc šancí tomu, že mezi nimi bude Eziova trilogie. Ta přeci jen vyšla už dříve v lehce vylepšené podobě a navíc by její kompletní předělání mohlo vést k velkému průšvihu, pokud by se nepodařilo zachytit původní atmosféru a příběh, díky kterým patří italské díly stále k těm nejoblíbenějším.

Zatím nejjistějším odhadem jsou již zmíněná jednička a pirátské Black Flag. Guillemot říká, že chtějí vydávat hry ze série Assassin's Creed častěji, ale nesmí to vypadat tak, že každý rok bude vycházet to samé v bledě modrém. Což platilo pro tuto sérii několik let. Nic konkrétního ohledně žádného z remaků zatím nevíme. Série Assassin's Creed se letos rozroste o nový díl Shadows. V příštím roce by měla zamířit do Číny s mobilním Jade a pracuje se také na středoevropském díle Hexe, o kterém nám toho Ubisoft zatím moc neprozradil.

