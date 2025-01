Ubisoft propouští téměř 200 dalších zaměstnanců. Jedna z jeho britských poboček skončila úplně

Vypadá to, že ani po loňských vlnách propouštění není se špatnými zprávami v herním průmyslu konec. Tentokrát je řeč opět o Ubisoftu, který se za rok 2024 znatelně smrsknul v reakci na nenaplněná očekávání jejich nových her. V prodejích nezazářilo Star Wars Outlaws a free-to-play střílečka Xdefiant se chystá na svůj konec. Nyní přišlo o místo dalších 185 zaměstnanců.

Největší zásah doznal tým v britském Leamingtonu, který Ubisoft rozpustí úplně. Zbyde jen pár jedinců pracujících dálkově. Zároveň se škrty týkají dalších evropských týmů. Ubisoft bude osekávat své pobočky v Düsseldorfu, Stockholmu a Newcastlu. Komentují to pouze tím, že pokračují ve svých snahách soustředit se víc na projekty a snížit náklady na jejich tvorbu.

Ubisoft Leamington sice nepatřil mezi ty největší týmy francouzského giganta, ale podílel se na tvorbě jejich velkých značek. Jako podpůrné studio fungovali například u Tom Clancy's The Division, Star Wars Outlaws nebo Far Cry 5. Dříve jste toto studio mohli znát jako FreeStyleGames. Před Ubisoftem byl jeho vlastníkem Activision, a tak v portfoliu najdete i Call of Duty: Infinite Warfare. Největší podíl ale měli jednoznačně na tvorbě obou dílů DJ Hero.

