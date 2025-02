Ubisoft v březnu představí budoucnost Rainbow Six. Siege X má být novým startem pro sérii taktických stříleček

Ubisoft se o svoji týmovou taktickou akci v posledních letech nestará zrovna příkladně, i když se kolem ní vytvořila početná komunita. Přece jen se ale na Rainbow Six nezapomíná. 13. března v 18:00 našeho času bude představena nová éra Rainbow Six Siege, která má přinést tu největší transformaci za celou dobu existence hry. Chtějí tím dosáhnout toho, aby Rainbow Six opět zabojovalo o nejvyšší pozici mezi taktickými střílečkami.

Siege X má přinést nové způsoby hraní a prohloubit taktickou hratelnost. Ubisoft slibuje vylepšení prakticky ve všech směrech. Odhalení podrobností bude možné sledovat na oficiálním Twitch kanále, kde můžete také získat exkluzivní dropy. Zatím nebylo řečeno, o co přesně půjde, ale nejspíš skrz ně dostanete nějaký pěkný skin do hry.

Siege bylo v posledních letech kritizované kvůli řadě věcí. Ve hře dělají problém cheateři, cenová politika není k novým hráčům příliš přívětivá a frekvence vydávání nových updatů a obsahu obecně není taková, jak by si komunita přála. X tedy bude pokusem dlouhotrvající trable napravit. Už je například potvrzené, že máme očekávat vylepšený anti-cheat.

Zdroj: Ubisoft