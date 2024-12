Ubisoft vylepšil svůj věrnostní program. Slevu můžete využít i na novinky a předobjednávky

Herní klient, který Ubisoft využívá u svých her, byl v začátcích velmi neohrabaný. I když hráči rozhodně neoceňují, že musí mít nainstalovaný jeden klient navíc, Ubisoft Connect patří v porovnání mezi ty použitelnější. Při nákupu skrz tamní obchod či oficiální stránky jste mohli ušetřit díky využití kreditů získaných za zvyšování úrovně svého účtu či předchozí nákupy. Nyní se tento věrnostní program mění k lepšímu.

Dříve platilo, že 20% sleva, kterou získáte za 100 virtuálních kreditů, byla použitelná jen na některé hry. Netýkala se například předobjednávek či čerstvých novinek. Se změnou, která přišla minulý týden, už tato omezení neplatí, a slevu tak můžete využít i na hry, jejichž vydání se teprve chystá. Jestli máte dostatek kreditů, si snadno ověříte přímo v klientu či na stránkách po přihlášení.

Nezmizela ale všechna omezení, která se slevy za kredity týkají. Stále ji nemůžete využít na mikrotransakce přímo ve hrách a neplatí ani při pořízení předplatného Ubisoft+. Když už jsme u toho, variantu Ubisoft+ Classic si můžete do konce roku na jeden měsíc vyzkoušet za 1$, tedy nějakých 23 korun. V něm najdete 55 her včetně řady dílů série Assassin's Creed, Far Cry nebo jednohubky, jako je Immortals: Fenyx Rising a Riders Republic. Po uplynutí prvního měsíce už vás bude přístup stát 7,99€.

Zdroj: Ubisoft