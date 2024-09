Ukažte sílu svého vejce. Česká hra Uncracked nás pošle do války ve slepičím kurníku

Vejce, nebo život! Něco takového by vám řekl protagonista nové české hry Uncracked. Patří totiž mezi takzvané eggony, procitnutá vejce, která se snaží vyhnout rukám člověka. Aby lidi mohla oklamat, potřebují vejce neprocitnutá, ta poslouží jako náhrada v kurníku. Není jich ale dost pro každého eggona, a tak začíná boj o přežití. Zatím nevíme, kdy se chystá premiéra, prozatím si můžete přidat Uncracked do seznamu přání na Steamu.

Jak se eggonům dostanou do rukou střelné zbraně, nevíme, ale podle prvního teaseru se je nebudou bát použít. I když jsou procitnutá, stále se bavíme o vejcích, takže stačí jedna střela či větší náraz a skořápka se rychle roztříští. To platí jak pro nepřítele, tak pro nás. Můžete tak do vřavy naběhnout střemhlav, ale také prý bude možné jít na celou akční složku hry pomaleji.

Uncracked je dílem jediného vývojáře. Martin Miřátský je vývojář samouk a své nabyté dovednosti v programování, kreslení a animaci hodlá zužitkovat právě v této hře. Žánrově jde o 2D akční střílečku, která hráče nejspíš zaujme hlavně díky humoru a neobvyklému zasazení. Zároveň ale stojí za zmínku grafický styl, který v akci vypadá velmi dobře a docela obyčejné prostředí díky němu vypadá zajímavě.