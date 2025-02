Ukrást májku, nebo pomalovat býka? Testujeme variabilitu úkolů v Kingdom Come: Deliverance 2

Pokračování Kingdom Come se mimo jiné chlubí tím, že jde o pravé RPG, ve kterém vaše volby mají skutečný dopad. Do jaké míry toto prohlášení platí? Otestovali jsme několik úkolů z úvodní fáze hry, abychom prověřili variabilitu možností jejich řešení.

Vzhledem k podstatě článku je jasné, že se nevyhneme drobným spoilerům. Důležité příběhové momenty vám samozřejmě prozrazovat nebudu, ale pokud si chcete nechat každý z příběhů na vlastní hraní, raději zamiřte na další z našich článků.

Vesnické tahanice

Když chce příběhová hra dát hráči volnost, není nic výjimečného, že mu dá v určitých pasážích na výběr ze dvou různých větví. Některé hry ale jdou dál a možností vyřešení problémů je o poznání víc. Do této kategorie by se zařadil třeba třetí Zaklínač, Baldur’s Gate 3 nebo Red Dead Redemption 2. A stejně tak do výčtu můžeme přihodit i Kingdom Come 2.

Jako příklad si vezmeme quest, ke kterému se dostanete v podstatě hned v úvodu, když se před vámi otevře Trosecko. Lidé z Želejova a Tachova mezi sebou mají neustávající neshody o tom, které vesnici patří nedaleká louka. Je na vašem uvážení, které ze stran pomůžete. Ukrást májku z tachovské návsi? Nebo nabarvit býka želejovskému statkáři, pro kterého je velkou pýchou?

Ať už vyberete jakkoliv, s rozhodováním konec není. V mém scénáři to dopadlo tak, že se party z obou vesnic nakonec zmydlily hlava nehlava a stále se přou o to, komu louka vlastně náleží. Kolega na to šel ale trochu jinak a neutuchající spor se mu podařilo vyřešit. A co když se vám nechce zabývat problémy nějakých vesnických balíků? Je to jednoduché. Jindra jim prostě může říct, že na takové malichernosti kašle a můžete směle vykročit směrem k jinému úkolu.

Takhle propletené linky mohou vzniknout i z nenápadných zadání. Jasně, neplatí to vždycky. Hledání zaběhnuté ovce většinou dopadne tak, že najdete ovci a dovedete ji zpět pasáčkovi do ohrady. U většiny zajímavějších úkolů je ale pravidlem, že se v nich skrývá něco víc. Kromě toho, že je můžete řešit jinými způsoby, si přijdete také na rozdílné odměny a roli samozřejmě sehraje i zisk nebo ztráta reputace.

Občas to ale s tou volností není takové, jak se na první dobrou zdá. Sem se jako příklad hodí quest z hlavní příběhové linky, takže si podrobnosti nechám pro sebe. Stačí, když řeknu, že vám hra dá omezené množství času a několik cest k tomu, abyste úkol splnili. Nakonec ale na řešení vlastně nezáleží. Výsledek je totožný, ať už spěcháte jak o život, nebo si dáváte na čas. Ani styl, jakým k řešení přistoupíte, nehraje roli.

Je to ale spíš výjimečná situace. Většinou jsem si nepřišel ani zdaleka tak, že jsem nad rozdílnými způsoby řešení přemýšlel zbytečně. Maximálně se stává, že vás tvůrci jakoby pošťuchují k jednomu “správnému” řešení. Což není vždy na škodu. Pokud v takových případech zvolíte jinou cestu, ochudíte se o pěkný kus obsahu, který je navíc z mé zkušenosti dost zábavný. U takových úkolů ale ruce svázané nemáte, takže řešení je pořád zcela na vás.

Úkol za úkolem

I když bych započítal tyto nedostatky, Kingdom Come 2 má pořád více rozvětvené questy než spousta příběhovek, které se chlubí důležitostí voleb a jejich následky. Tady navíc nejde jen o větvení v rámci jednoho úkolu. Vedlejší příběhová linka může pokračovat dál a rozvíjet se tak, jak opět jen vy sami uznáte za vhodné. Anebo také nemusí.

Tady jako příklad poslouží quest, ve kterém Jindřich usmiřuje dceru a jejího mládence se zbytkem rodiny. Podařilo se mi smír dotáhnout do zdárného konce, což mi zpřístupnilo úkol o kování šavle. Jenže kolega neuspěl a k usmíření nedošlo. Kvůli tomu pak o šavli neslyšel ani slovo.

Navíc jde o quest, ke kterému vás nedovede žádný ukazatel. Dostanete se k němu skrz konverzaci po dokončení úkolu s jedním ze členů rodiny. A takových je skrz celou hru vícero. Nespoléhejte na to, že vás k veškerému vedlejšímu obsahu dovede ukazatel.

Pokec s každou postavou, na kterou narazíte, má i další pozitiva kromě objevení podobných úkolů. Občas vám řeknou, co se zrovna děje po okolí nebo se alespoň dozvíte zajímavosti o jejich vesnici. Navíc jako bonus nasbíráte zkušenosti do výřečnosti, a když nebudete každého hned posílat ke všem čertům, postupně vám naroste i reputace.

Ať už ke hraní budete přistupovat jakkoliv, většinou se zdárně propracujete k zamýšlenému konci. Většinou říkám proto, že je tady pár věcí, které ve Warhorse ještě musejí vychytat. Kolega se musel na svatbu hned v úvodu hry dostat přes mlynáře, protože kovář s ním v určité části questu odmítal komunikovat.

Ukázku toho, jak by svatba neměla vypadat, můžete vidět u švédského streamera Elajjaze. V jeho průchodu (pasáž s bugem najdete po sedmé hodině videa) si se svatebčany moc nepokecal. Nejspíš nebyl dobrý nápad v dřívější pasáži povraždit stráže a pak pokračovat v úkolu, když má zbytek posádky za zadkem.

S chybami se tedy setkat můžete, ale podle našich zkušeností a soudě dle ohlasů hráčů jsou to ojedinělé situace, které snad s dalšími updaty vývojáři ještě doladí. Když od nich odhlédneme, Kingdom Come 2 tvoří většinu času pískoviště plné volnosti, kde se toho skrývá ještě víc, než se na první pohled zdá. Možnostmi a variabilitou vedlejších příběhů patří mezi to nejlepší v žánru RPG.