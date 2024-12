Úložiště v Nintendu Switch si můžete rozšířit ve stylu Pokémonů nebo Zeldy. Prohození microSD karty je triviální záležitost

Ve srovnání s ostatními platformami jsou hry pro Nintendo Switch svojí velikostí drobečkové. Za těch sedm let od uvedení konzole na trh se ale počet her slušně rozrost, a tak se vždycky hodí mít dostatek úložného prostoru do zásoby. Můžete k tomu využít jakoukoliv klasickou microSD kartu. Jestli ale chcete rozšíření úložiště přidat trochu stylu, můžete si pořídit jednu z karet z řady inspirované pokémony.

Limitka od SanDisku vyšla ve třech variantách. Nejmenší je 256GB s motivem Pikachu. Na 512GB variantě si našel místo Gangar a největší 1TB karta na sobě má Snorlaxe. Vlastnostmi jde o klasické microSD s rychlostí zápisu 100 MB/s a rychlostí čtení 90 MB/s. Cenově jsou na tom karty s motivy pokémonů o něco dráž, než běžná karta bez motivu. Zkrátka si trochu připlatíte za licenci.

Je to jednoduše jen stylovka, stejně jako v případě starší řady s motivy dalších her od Nintenda. Mezi těmito kartami najdete i 64GB a 128GB varianty, ale rozhodně bych doporučil sáhnout po větších kapacitách. Sám jsem dlouhou dobu fungoval se 128 GB a s postupně se rozšiřující knihovnou her začalo být úložiště omezující. Je ale trochu škoda, že ani jedna řada nevyužije možnosti Switche na maximum. Podporuje totiž microSD karty o velikost až 2 TB.

Jak přenést data ze staré karty na novou? Proces při výměně microSD karty ve Switchi je velmi jednoduchý. Po vyjmutí staré karty z konzole ji připojíte k počítači a přetáhnete na disk veškeré soubory, které na ní najdete. Jakmile máte hotovo, je potřeba naformátovat novou kartu. Nintendo k tomuto procesu doporučuje nástroj SD Memory Card Formatter, kde jednoduše zakliknete možnost "Overwrite format" a stačí počkat, až se vše dokončí. U karet s větších kapacitou je to záležitost na delší dobu, takže se není potřeba stresovat, když není hotovo do pár minut. Jakmile máte hotovo, stačí soubory ze staré karty přetáhnout na novou a vložit ji do konzole. Může se stát, že některá data nebude moci Switch přečíst. V takovém případě je nejjednodušší poškozenou hru stáhnout znovu z eShopu, případně znovu vložit cartridge. Rozhodně je na místě si alespoň uložené pozice zálohovat do cloudu, pokud máte předplatné Nintendo Switch Online.

Jelikož konzole samotná nevyužívá SSD, nahrávací časy jsou oproti ostatním platformám vždy delší. Na druhou stranu díky tomu nebude dělat žádný problém, když si hry uložíte na microSD kartu. Výrazný rozdíl v rychlosti načítání nepoznáte a můžete si jednoduše do konzole stáhnout mnohem víc her, než by se vám vešlo do základních 32 GB, respektive 64 GB, pokud je řeč o OLED modelu.