Už víme, kdo je Emio. Nintendo připravuje pokračování Famicom Detective Club po 35 letech

Ze záhadného teaseru, se kterým se Nintendo vytasilo minulý týden, se vyloupnulo pokračování jejich série vizuálních románů Famicom Detective Club. Že ji neznáte? Ani se nedivím. Původně totiž vycházela už na konci 80. let. Letos uplynulo 35 let od vydání The Girl Who Stands Behind. Detektivka ale bude pokračovat, a to velmi brzy. Emio - The Smiling Man vyjde na Switch 29. srpna. Na českém eShopu se bude prodávat za

1 249 Kč.

Nový díl představil Jošio Sakamoto, producent a scénárista, který má na svědomí i původní dvojici her ze série. Sám říká, že nový příběh sklidí mezi hráči rozporuplné reakce. Pro jeho potřeby si vytvořil vlastní místní legendu. Emio je podivný chlápek s papírovým pytlíkem na hlavě, který se zjevuje před plačícími dívkami. Pokud slečny chtějí také vlastní sáček s úsměvem, mohou ho mít, ale bude je to stát život.

Jeden takový případ záhadné vraždy se pokusíme vyřešit. Původ usmívajícího se muže se táhne daleko do minulosti. Okolnosti připomínají případy, které se v tomto městě děly před 18 lety. Vrátil se starý známý zabiják, nebo se ho někdo jen snaží napodobit? Řešení bude komplikovanější také kvůli tomu, že spousta lidí má Emia stále jen za neexistující legendu.

Jestli chcete mít lepší představu o tom, jak se bude The Smiling Man hrát, můžete si projít první dva díly v kompletně předělané podobě. Oba vyšly v roce 2021 na Switchi. I nové verze v sobě ale mají spoustu archaismů, a tak doufám, že v úplně novém pokračování se koncept vyprávění příběhu v tomto stylu celkově zmodernizuje. Hlavně by to chtělo dabing, ale zatím není jisté, jestli ho Emio bude mít, nebo se opět budeme muset spokojit se čtením textu.