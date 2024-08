V Blizzardu vzniká tým pro vývoj menších projektů. Do rukou dostane již zavedené značky

Aktuální situace v herním průmyslu není zrovna ideální, mírně řečeno. Dochází k propouštění zaměstnanců, zavírají se studia a častokrát slýcháme o tom, jak je vývoj AAA her neudržitelný. Toho si konečně snad začínají všímat i ty největší společnosti. Nový report od novináře Jeze Cordena se týká nově zformovaného interního týmu v Blizzardu, který se má zabývat tvorbou menších "dvojáčkových" projektů.

Osazenstvo tvoří vývojáři, kteří již dříve byli součástí Kingu a dalších částí společnosti Activision. Pracovat pak mají s některou ze slavných značek Blizzardu. Konkrétně sice nevíme, která to bude, ale výběr je opravdu zajímavý. Že bychom po letech zase jednou slyšeli o StarCraftu? Toto sci-fi univerzum se začátkem minulého desetiletí mělo rozrůst o akci z pohledu třetí osoby jménem StarCraft: Ghost. Právě nějaký podobný projekt menších rozměrů bychom si dokázali představit jako prvotinu tohoto týmu.

A co třeba Warcraft? Novodobou variaci na jeho zrušenou adventuru Lord of The Clans bychom si také nechali líbit. Všechno by to znělo dobře, ale vlastně není jisté, jestli nepůjde o mobilní tituly. Právě King má na svědomí hlavně hry pro mobily, a jelikož nemalou část nového týmu mají tvořit vývojáři z této větve Activisionu, tak se tahle možnost nabízí.

Pro Microsoft má tohle být jen prvním krokem. Prý hodlají více experimentovat s menšími týmy. Právě hry od malých nezávislých studií či sólo vývojářů jsou v letošním roce na vrcholcích prodejních žebříčků. Řeč je třeba o Balatru, Palworldu nebo středověké strategii Manor Lords.

Jistě si někteří z vás řeknou, že po těchto zprávách dává ještě menší smysl, proč Microsoft před pár měsíci zavřel studio Tango Gameworks. To přece přesně splňovalo tento styl vývoje, no ne? Podle Cordena vývojáři Hi-Fi Rushe nebo série Evil Within byli názornou ukázkou udržitelnějšího způsobu vývoje, ale hlavním důvodem uzavření prý bylo geologické umístění. Sídlo v Japonsku příliš komplikovalo logistiku a spolupráci mezi interními studii Microsoftu. Xbox může vytahovat jakákoliv vysvětlení, ale tohle mu bude komunita nejspíš ještě dlouho mlátit o hlavu.

Zdroj: Windows Central