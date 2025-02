V březnu se vrátí brněnský festival Lektvar zaměřený na herní tvorbu studentů. Letošním tématem je fanart

Oči českých hráčů jsou momentálně zaneprázdněné druhým Kingdom Come, ale byla by škoda nevšimnout si i další tvorby z našich končin. Co si chystají Ateliér herních studií a tvůrci z řad studentů FaVU VUT, se budeme moci podívat v rámci festivalu Lektvar, který proběhne od 21. do 23. března v brněnském kreativním hubu KUMST.

Vedle prezentací studentských projektů návštěvníci mohou očekávat také přednášky a workshopy. Jediné, co pro vstup musíte udělat, je zaregistrovat se na oficiálních stránkách, vstupné je samo o sobě zdarma. Pokud byste věděli o někom s vlastním studentským projektem, nebo se na něm sami podílíte, můžete se přes Discord dostat mezi prezentující.

I když samotný festival proběhne ve druhé polovině měsíce, už 5. března můžete dorazit na přednášku s tématem Fanart pro artdirectory, kterou povede Vojtěch Vaněk, jeden z autorů hry Dark Train. Vstupné bude taktéž zdarma, opět je vyžadovaná pouze registrace. Nejen tady, ale skrz celý Lektvar se bude řešit fanart a otázka „existuje vůbec umění, které není inspirováno tím, co mu předcházelo?“

Zdroj: Festival Lektvar