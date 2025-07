V hororu ILL se podíváme do pevnosti ve východní Evropě. Svět plný izolace a beznaděje reaguje na vaše činy

Během Summer Game Festu se ukázala řada hororových her. Novinka ILL od čerstvě zformovaného studia Team Clout patří mezi ty nejzajímavější a její tvůrci nám nyní prozradili více podrobností. Čeká nás mix survival hororu a akce z pohledu první osoby, ve které se podíváme do záhadné pevnosti ve východní Evropě.

Detaily o příběhu zatím nechtějí prozrazovat. Prý si prožijeme osobní příběh hlavního protagonisty, který je propojený s tím, co se děje v okolním světě. Snaží se o to, aby se v něm hráč cítil izolovaně a beznadějně. Zároveň doufají, že bude hráč schopný se vžít do hlavního hrdiny a najde pochopení pro jeho motivace.

„Hlavní věcí, která nás odlišuje, je to, že kombinujeme hyperrealistický body horror s reaktivním světem. Nepřátelé jen neumírají - trpí, přizpůsobují se a mutují. Vaše činy mají následky, svět na ně reaguje,“ říká Max Verehin, jeden ze zakladatelů studia.

Jedním z cílů hry je, aby každý hráč měl svůj průchod alespoň trochu jiný. Jako příklad uvádějí scénář, kdy v určité části hry můžete nahodit elektrický proud. Kromě toho, že se zapne osvětlení, to ovlivní i nepřátele a další věci. Nejde přitom o povinný úkol, další hráč může pojistky úplně ignorovat, a i tak může pokračovat dál.

Pozastavují se také u názvu hry. ILL zvolili proto, že hledali krátké a úderné jméno, které zároveň bude navázané na původ zdejších monster. Víc o něm neřekli, ale je jasné, že mutanti, které můžete vidět v ukázce, jsou výsledkem jakési nemoci. Při jejich tvorbě se inspirovali převážně u filmových z hororů, které vyšly mezi 70. a 90. léty minulého století. „Vše bylo vytvořeno pomocí praktických efektů a kvalitní animatroniky. Nedokonalosti byly skryty chytrým osvětlením a režií.“

Inspiraci samozřejmě čerpali i z her. Padala jména jako Half-Life 2, Silent Hill a Resident Evil. Vyzdvihují hlavně to, že u všech těchto her není svět jen kulisou, ale neodmyslitelnou součástí zážitku. Sami tvůrci navíc nejsou žádní hororoví nováčci. Mají zkušenosti z filmové tvorby a někteří členové se podíleli třeba na Longlegs nebo IT: Welcome to Derry.

Team Clout na ILL nepracuje úplně sám. Se systémem animací jim pomáhalo studio Mundfish, tvůrci hry Atomic Heart. Prý jim trvalo delší dobu, než se naučili pracovat s animacemi v 60 FPS. Dosáhnout filmového dojmu je podle všeho jednodušší s 30 snímky za vteřinu, ale nakonec se jim to povedlo i s dvojnásobkem, což je v dnešním herním světě standard.

Jak se ILL bude vlastně hrát? Z popisu to zní jako klasický mix survivalu a akce. Průzkum prostředí bude zásadní, protože zdrojů nikdy nebude dost a místo v inventáři je omezené. Z nalezených surovin si navíc můžete vyrábět užitečné věci, zbraně či upgrady. Čas od času narazíme i na prostorovou hádanku. Tvůrci si chystají i pár specialitek, které chtějí ještě držet pod pokličkou. Stejně tak zatím neuvedli, kdy se chystají svoji novinku vydat. Je ale jasné, že se dostane na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.