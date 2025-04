V Japonsku se bude prodávat levnější Nintendo Switch 2 bez zahraničních jazyků s regionálním zámkem

Okolo nadcházející konzole od Nintenda se řeší spousta věcí. Mezi ty zvláštnosti patří i to, že v Japonsku se bude Switch 2 prodávat ve dvou variantách. K dostání bude konzole v podobě, která půjde do zbytku světa. Pouze na zdejším trhu bude v prodeji vedle toho Switch 2 s regionálním zámkem a s japonským uživatelským rozhraním. Cenově ale bude oproti standardnímu kusu levnější. Stojí 49 980 jenů, což je v přepočtu necelých 7 700 Kč.

Model s dalšími jazykovými mutacemi bude stát 69 980 jenů, zhruba 10 800 Kč. To už odpovídá doporučeným maloobchodním cenám pro ostatní regiony. Pro japonské hráče ale bude méně dostupná nejen kvůli ceně, bude ji možné pořídit pouze skrz My Nintendo Store. Do běžných obchodů se dostane varianta s regionálním zámkem.

Nintendo tento krok nijak blíže nekomentovalo. Prezident společnosti Šuntaró Furukawa pouze v dřívějších zprávách pro investory uvedl, že se v Japonsku stalo pro Nintendo velkým problémem přeprodávání, s čímž u nové konzole hodlají bojovat.

Pro web VGC tento postup komentoval doktor Serkan Toto, CEO společnosti Kantan Games. „Japonsko je extrémně důležitým trhem pro Nintendo, dnes víc než kdy dřív. Současný Switch stojí jen 33 000 jenů (5 100 Kč). To znamená, že Nintendo bude opět "dotovat" japonské uživatele domácí verzí Switche 2, aby se ujistilo, že bude i nadále dominovat zdejšímu trhu. Valná většina japonských uživatelů nebere ohledy na vícejazyčný hardware, takže cena mezinárodní verze není podstatná.“